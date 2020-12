Sabemos el alias con el que se esconde Julián Muñoz en las redes para criticar a Pedro Sánchez

Julián Muñoz (73 años) se esconde en las redes sociales con el nombre del 'Oso Yogi'. Así lo ha podido conocer JALEOS, gracias a una de sus "presuntas amigas", incluidas en su Facebook. "Me dijo que desde ese perfil nos podemos comunicar mejor. Es más seguro porque con este alias no me conoce ni Dios", explica a este periódico sobre la cuenta secreta del exalcalde de Marbella.

En este peculiar perfil no aparece la foto de Julián Muñoz, sino la imagen de un perro negro tumbado. Para distraer la atención de aquellos usuarios que se interesen en su perfil, Julián ha puesto en su biografía que ha estudiado Medicina en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El interior de las publicaciones es un hacha afilada para el gobierno de Pedro Sánchez (48).

La foto de perfil y el nombre que utiliza Julián Muñoz. Facebook

Karina Pau y Mayte Zaldívar

El oso antropomorfo y parlante, creado por los estudios de animación de Hanna-Barbera, debería estar orgulloso de verse en este perfil, en el que figuran 89 amigos, de los cuales cerca de un 75% son mujeres. Rusas, árabes y de todas nacionalidades de una belleza extraordinaria.

Llama la atención que entre estas féminas figuren Karina Pau, quien logró atrapar su corazón y con la que dicen que aún tiene negocios. De igual forma, la madre de sus hijas, Mayte Zaldívar, a quien además la sigue en su bar, Puesto 85, que posee en el Mercado de Marbella.

Sin embargo, en la lista de amigos no hay ni sombra de Isabel Pantoja (64) ni de Liv Paulo, su última novia conocida con la que bailó las famosas sevillanas y por las que un juez de instituciones penitenciarias decidió que regresara al penal, al considerar que no estaba tan enfermo como intentaba aparentar.

La descripción que utiliza Julián Muñoz. Facebook

Críticas a Pedro Sánchez

'Yogi Bear', el personaje ficticio de Julián Muñoz, despotrica en las redes sociales ocultando su identidad. Así, expone sus críticas a Pedro Sánchez y al Gobierno que le apoya, llamándolos "ladrones". También pone publicaciones suyas de cuando le toca comparecer ante la Justicia, como el último juicio en Málaga, al que no acudió tras aducir que estaba enfermo, mientras los vecinos lo veían desayunando en el Café de París.

En el perfil oculto de Julián Muñoz, también salen las felicitaciones por su 73 cumpleaños, el 24 de noviembre, en el que estaba de plena actualidad por el caso Cantora. En cuanto a sus amigos en redes sociales, 'Yogi Bear' sigue a Antonio David Flores (44). Sobre sus aficiones muestra que le gustan los periódicos La Vanguardia y El Confidencial. También hay likes a Hípica Son Gregal y numerosas ganaderías.

La amiga de Julián Muñoz cuenta a JALEOS que el político "suele estar muy activo en las redes sociales. El hombre no tiene muchas cosas que hacer. Hay veces que pone frases que luego las borra y no vuelven a aparecer".

Julián Muñoz, llegando a un juicio en Madrid, en abril de 2017. Gtres

Acuerdo de conformidad

Julián Muñoz también parafrasea las buenas noticias. Esta misma semana se ha sabido que la Fiscalía Anticorrupción en Málaga y la defensa del que fuera alcalde de Marbella ha llegado a un acuerdo de conformidad en ocho causas relacionadas con convenios urbanísticos irregulares. Este se produce tras las conversaciones entre Anticorrupción y la defensa del político con el Ayuntamiento de Marbella.

Dentro de este acuerdo se estima que el exalcalde admita su culpabilidad en estos hechos concretos y se muestren conforme. Por parte de la Fiscalía Anticorrupción, una modificación de los delitos por los que inicialmente se le acusaba, ya que se retira el de malversación y se acusa por fraude, similar a nivel delictivo. Así, Julián Muñoz está de enhorabuena porque se le aminora la pena. Condenado por un delito de prevaricación a una pena de cinco años de inhabilitación y por otro de fraude a una pena de seis meses de cárcel.

