Dinorah, ex de Dani Alves, tras su inminente puesta en libertad: "A veces tendrás que compartir mesa con Judas"

Este pasado miércoles, 20 de marzo, la Audiencia de Barcelona acordó dejar en libertad provisional a Dani Alves (40 años), bajo una fianza de un millón de euros. Una decisión con la que su exmujer estaría en desacuerdo. Poco después de conocerse la noticia, Dinorah Santana compartió una frase en sus stories de Instagram que estaría dirigida a su exmarido.

La brasileña hizo repost de una frase escrita en portugués que se traduce como: "Hay ocasiones en las que tendrás que compartir la mesa con Judas, sin que eso te quite la paz". Junto al texto, la exmujer de Dani Alves confesó sentirse identificada. "Bueno, yo hoy".

Aunque en un principio Dinorah Santana defendió a su expareja, tiempo después cambió su discurso. "Creo en su inocencia al 100% y no tengo dudas", decía en Fiesta cuando se conocieron los hechos. Meses más tarde su opinión fue otra. "Para mí no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos…", señaló en una entrevista para el programa Cuatro al día.

La frase que ha compartido la exmujer de Dani Alves. Instagram

El apoyo que en su día dio al futbolista no fue casual. Dinorah, según contó en el mencionado programa, habría seguido instrucciones: "Todo lo que he hablado, y tengo aquí los WhatsApps, era orientada a lo que tenía que decir: 'Mira, vas a llegar al aeropuerto…, vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto. Cuando tú salgas de la cárcel, tú vas a decir esto, esto y esto…'", relató.

La expareja de Dani Alves no estuvo presionada por terceros. Ella misma confesó que lo que hizo fue para "ayudar" al padre de sus hijos. "Me ha utilizado cuando le ha servido", expresó la brasileña. "Nos pidieron mudarnos y nosotros nos íbamos a mudar. He buscado colegio. Tengo el auto en que se puso esto. Nosotros habíamos estado en la cárcel y luego enseguida le denegaron [la libertad condicional]. Y él desapareció. Fue solamente así", indicó.

"Ser hijos de un presunto violador es algo muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida", sentenció Dinorah Santana, madre de los dos vástagos de Dani Alves, los adolescentes Daniel y Victoria.

Dinorah conoció al deportista cuando éste jugaba el Esporte Clube Bahia de Brasil. Fue en el año 2001 y estuvieron juntos durante una década. Además de ser pareja, la brasileña se desempeñó como agente de Dani Alves. Gestionó su carrera y fueron socios. Su relación terminó en 2011. Tiempo después, ella rehizo su vida junto al empresario Fransergio Ferreira. El futbolista, por su parte, contrajo matrimonio con la modelo canaria Joana Sanz (31) en 2017.

La Audiencia de Barcelona acordó dejar en libertad provisional a Dani Alves tras ser condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de la Ciudad Condal de 2022.

Los hechos ocurrieron en la noche del 30 al 31 de diciembre. Pocos después, el 2 de enero de 2023, el futbolista fue denunciado por la joven de 23 años a la que había conocido en el local de ocio nocturno de la Ciudad Condal. Semanas más tarde fue detenido por los Mossos d'Esquadra para ser llevado a la prisión de Brians 2 de Barcelona, donde ha permanecido hasta ahora.