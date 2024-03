La drástica decisión de Joana Sanz tras conocer la inminente puesta en libertad de su marido, Dani Alves

Este miércoles, 20 de marzo, la Audiencia de Barcelona ha acordado dejar en libertad provisional al exjugador del FC Barcelona Dani Alves (40 años), bajo fianza de un millón de euros. Todo ello tras ser condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022.

Para la familia del futbolista, esta noticia ha sido recibida con gran alegría. A la espera de que Dani Alves abandone la cárcel de Brians 2 en Barcelona, previsto que suceda este jueves 21 de marzo, todos los focos apuntan a su mujer, Joana Sanz (31). Muy activa como es siempre la modelo en redes sociales, en esta ocasión no ha querido pronunciarse al respecto, pero ha tomado una tajante decisión: ha desactivado su perfil de Instagram.

No es la primera vez que Sanz inhabilita su cuenta, por lo que se entiende que en algún momento regresará. Además, Instagram es una de sus principales fuentes de ingreso. Por otra parte, siempre que Dani Alves ha protagonizado informaciones que han ido saliendo, la modelo ha utilizado este perfil para hacer algún tipo de declaración, de manera directa o indirecta. En el momento en el que se conocía la sentencia condenatoria, Joana compartía su estancia en Canarias para una campaña publicitaria.

[El polémico mensaje de la madre de Dani Alves en redes sociales tras quedar su hijo en libertad provisional]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniel Alves (@danialves)

Aunque siempre ha mostrado su apoyo a su marido, la situación matrimonial podría cambiar una vez el condenado abandone la prisión y regrese a la vivienda conyugal, que se espera sea este jueves, 21 de marzo.

Tal y como han detallado en el programa Así es la Vida, de Telecinco, una vez salga en libertad, tendrá que regresar a la casa que comparte con Joana Sanz en Barcelona. "Va a venir hasta la casa porque es dónde ha puesto el arraigo. Desde aquí tiene que trasladarse cada semana a la Audiencia Provincial de Barcelona a firmar los papeles", explica la periodista.

Hasta el momento, la modelo canaria ha continuado residiendo en la vivienda que ambos tienen en común. Sin embargo, según señalan desde el programa de televisión, "no tiene ningún tipo de intención de volver a compartir techo con Dani Alves". Lo que se desconoce es el siguiente paso que va a dar y si decidirá abandonar el domicilio o incluso le pedirá el divorcio.

Joana Sanz y Dani Alves en una imagen de archivo. Gtres

Hace un año, Joana Sanz utilizaba su perfil en redes sociales para compartir una nota escrita de puño y letra sobre la situación que estaba viviendo en relación con el encarcelamiento de su marido. "Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo... Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15".

A pesar de esta contundente carta, el matrimonio todavía no se ha divorciado. En una de sus últimas participaciones televisivas, en noviembre de 2023, Joana confirmaba que seguían unidos y no habían puesto fin a su relación de ocho años. "Seguimos casados. En un momento se habló de divorcio, él no me lo quiso dar, y yo no voy a entrar ahora en esas discusiones. No nos vamos a divorciar de momento. Está en la situación en la que está y seguiremos casados".