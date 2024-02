Sergio Peris-Mencheta comparte una nueva foto desde el hospital y envía un rotundo mensaje

El pasado 22 de enero, el actor Sergio Peris-Mencheta (48 años) anunció que padece cáncer, que está en tratamiento de quimioterapia y que necesitará un trasplante de médula ósea. El intérprete, según reveló entonces y tal y como confirmó en una siguiente publicación que compartió esta misma semana, sigue su tratamiento en City of Hope, un hospital situado en la ciudad de California, Estados Unidos.

Este sábado, 3 de febrero, Peris-Mencheta ha vuelto a las redes para revelar el motivo por el que sigue su tratamiento fuera de España. Y es que, teniendo en cuenta sus palabras, el actor habría sido juzgado por algunos usuarios que lo señalan por no acudir a la Sanidad Pública.

El intérprete ha compartido una nueva foto desde el hospital y ha enviado un rotundo mensaje. "Quizá no debería justificar nada, pero ahora que aún tengo algo de energía extra, ahí van unas consideraciones que estaría bien sacar a la luz para evitar malentendidos y contestar al troleo incipiente", comienza el actor junto a una instantánea captada por su mujer, Marta Solaz, en la que se le ve de espalda, caminando por el City of Hope mientras le suministran ciertos medicamentos.

A continuación, Sergio Peris-Mencheta enumera dichas consideraciones. "Además de usuario, he sido, soy y seré siempre firme defensor de la Sanidad Pública española", comienza. El actor prosigue con una declaración que deja entrever que, en medio de su lucha, ha sufrido otro bache de salud: "En el momento en el que se desencadena el proceso que estoy viviendo, saco los billetes para España, y esa misma noche he de ingresar de urgencia en un hospital cercano debido a un cólico nefrítico, cuyo desenlace aún no ha tenido lugar (sí… ¡además!)".

El actor indica los motivos por los que permanece en la ciudad de California: "Ahí se inicia un procedimiento que da con mis huesos en City of Hope y, entre otras cosas, me imposibilita viajar en el corto-medio plazo a ningún sitio, ni dentro ni fuera de Estados Unidos. Al ser miembro del sindicato de actores americano (SAG) tengo derecho a un seguro médico que me cubre la mayor parte de los gastos de hospitalización, medicamentos y demás".

Para zanjar cualquier polémica, deja la última consideración: "Por razones laborales llevo más de ocho años viviendo a caballo entre Madrid y Los Ángeles. En caso de haberme encontrado en España, sin duda me habría puesto en manos de la Sanidad Pública española".

Sergio Peris-Mencheta finaliza el post asegurando que ahora, tras dejar clara su situación, se centra en "lo realmente importante". El actor aprovecha para agradecer a quienes le están apoyando en este momento tan difícil y, a modo de hashtag, afirma que es un proceso que transita "paso a paso".

En cuestión de minutos, el post se ha llenado de un sinfín de comentarios. Son muchos los usuarios que aseguran que Sergio Peris-Mencheta no debía dar ninguna explicación, pues ahora lo más importante es su recuperación. "¿La gente se dedica a criticar este tema? Me parece indecente. Tienes derecho a ir donde te plazca y aún más, sin tener que dar explicaciones. Te deseo lo mejor", escribe uno de sus followers. Otro, en la misma línea, asegura: "Lo importante es curarse. El lugar no importa. Fuerza".

