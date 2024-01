Sergio Peris-Mencheta anuncia que padece cáncer y necesitará un trasplante de médula: "Estoy aterrorizado"

El actor y director Sergio Peris-Mencheta (48 años) acaba de hacer una de las confesiones más duras de su vida a través de sus redes sociales. Peris-Mencheta ha desvelado que padece cáncer.

El artista, célebre por su trabajo en la década de los noventa en la ficción Al salir de clase, ha compartido con sus 52.600 seguidores que está en pleno proceso de quimioterapia, y que tendrá que someterse, posteriormente, a un trasplante de médula.

"Estoy como sólo saben los que han vivido una situación similar a la mía. Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra", ha reflexionado en su red social Instagram.

Sergio Peris-Mencheta junto a su mujer, Marta Solaz, en una imagen de sus redes sociales.

En esa línea, Sergio ha aseverado que es plenamente consciente de que en esta partida él "no decide del todo", y se debe "confiar" en la vida y dejarse llevar. "Pero llevo los bolsillos cargados de dados, y los estrujo a cada rato. Y es que siempre he sido muy de seises", ha añadido.

Confiesa, acto seguido, que los privilegios que le ha brindado la vida siempre lo han abrumado: "Siempre he conseguido las cosas buenas de la vida, y siempre me he sentido culpable de ello, para ser honesto. Es un sentimiento realmente molesto de no merecerlo, que ha estado conmigo desde mi primera llamada a la selección española de rugby, en algún lugar alrededor de 1991, y nunca me ha dejado".



En un punto de su escrito, Sergio recuerda las maravillosas acciones que le ha brindado su profesión: "He trabajado en televisión por todo el mundo. La mayor parte de las veces haciendo personajes heroicos. He galopado vestido de guerrero muchas veces blandiendo una espada. (...) He ganado y presentado concursos, he trabajado con los más grandes del teatro, interpretado personajes maravillosos. (...) He jugado mucho, y aunque he perdido, he sido más de ganar, en general".

En su post más duro, el actor de El ministerio del tiempo también homenajea a esas personas que conforman su vida afectiva: "Siempre me ha recompensado sólo con la mejor compañía. Estoy perdidamente enamorado de Marta, que cada día me hace sentir querido y amado".

Sergio otorga así su sitio a su razón de amor, Marta Solaz, con quien tiene dos hijos, Río y Olmo. "La aventura del cambio de vida, los viajes, los proyectos en común, el día a día. EQUIPAZO. Después de 19 años y medio sigo enamorado hasta las trancas de Marta, y me siento cada vez más deseado y querido por ella. Y los amigos, y los maestros, y Mamushka, y Yonyon…", subraya también.

Tras confesar que padece cáncer, Peris-Mencheta ha recibido múltiples mensajes de apoyo por parte de sus compañeros y amigos de profesión, como Óscar Jaenada (48), quien le ha hecho ver que es "más grande que la voluntad del Señor, hermano mío".

También le han trasladado sus mejores deseos Silvia Abril (52) y Michelle Jenner (37). Mención aparte merece Christian Gálvez (43), quien le ha enviado "mucha fuerza"; Raquel Meroño (48) le ha descrito como "un guerrero de la luz"; o Miguel Ángel Muñoz (40), quien le pide "mucha fuerza" y le envía "toda su energía desde las antípodas".

