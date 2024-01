Olvido Hormigos rememora el escándalo de su vídeo sexual: "Pensé en tomarme unas pastillas y no despertar"

La última vez que Olvido Hormigos (52 años) se sentó en los platós de Telecinco fue en 2022, como invitada en Viernes Deluxe. Ahora, la exconcejala de Los Yébenes ha reaparecido en la televisión, doce años después del escándalo de su vídeo sexual.

La toledana ha sido una de las protagonistas del programa ¡De viernes! del pasado viernes, 12 de enero, espacio en el que ha rememorado su duro pasado y lo que ocurrió hace ya más de una década. Unas confesiones que no son nuevas, pues ya las hizo a EL ESPAÑOL en 2017, medio que se desplazó a su casa para recordar este doloroso momento.

Su caso provocó un terremoto mediático. Por aquel entonces, la aún concejala envió un vídeo íntimo a un hombre que no era su marido. Se filtró y se extendió como la pólvora. Fue tal la barahúnda que se formó a su alrededor que tuvo que dimitir de su cargo en el PSOE para preservar la imagen del partido. Después de eso, Hormigos se convirtió en uno de los rostros más sonados de la prensa rosa y pasó a ser uno de los personajes más populares de la televisión.

Olvido Hormigos, en 2017. Silvia P. Cabeza

Pasaron varios años hasta que decidió alejarse del foco mediático y empezar de nuevo su vida de forma anónima. Sin embargo, su pasado le sigue arrastrando. Así lo ha confesado en el programa presentado por Bea Archidona (40) y Santi Acosta (56).

"¿Qué cambiaría? No darle a enviar. Se me cruzó este chico de repente y cambiaría haberle seguido la corriente. Pensé que no se iba a enterar nadie, pero yo era concejala. El partido socialista de mi pueblo pensó que mi imagen les perjudicaba y me pidieron la dimisión. Yo no quería dimitir. Hasta que mi marido finalmente me convenció", ha comenzado.

Cuando su esposo, Jesús Atahonero, se enteró, "él no se lo imaginaba, ni muchísimo menos, y cuando se lo dije, más que enfadado, se decepcionó un montón", se ha lamentado. Finalmente, él consiguió perdonarla.

Ese episodio de su vida continúa "clavado muy hondo" en Olvidos, y es que su sufrimiento es algo que aún no olvida. "Esos días no quería salir de la cama, ni vivir. Pensé en tomarme unas pastillas y no despertar, pero no lo hice. Yo no me perdono y no creo que me pueda perdonar nunca", ha desvelado.

Aquella vivencia no sólo afectó a su persona, también a su círculo más íntimo. "Mi madre se enfadó y estuvo mucho tiempo que no me quería ni ver. Mi padre decía que ya se le pasaría. Eso a mis padres les cambió la vida. Tenían a los periodistas en la puerta de casa y no querían salir a la calle. Luego ya se pasó". Con sus hijos ni siquiera ha mencionado el tema. "Sus amigos ni se lo mencionaban y nunca he hablado con ellos", ha subrayado.

Olvido Hormigos, en su dormitorio, en 2017. Silvia P. Cabeza

Después de la repercusión mediática de su caso, la expolítica decidió probar en el mundo de la televisión, algo que no supo gestionar bien. "Cuando me veo no me reconozco. He pedido perdón a mi familia muchas veces. Hubo una época en la que estaba como loca y descontrolada. Yo no era así, ni soy así ahora. Había cosas a las que yo me negaba. Pero bueno, al final lo hice. No repetiría mi paso por televisión, pero no se puede dar marcha atrás en el tiempo", ha sentenciado.

En la actualidad, Olvido continúa felizmente con su marido y su vida junto a sus tres hijos, Mario (23), Javier (21), y la pequeña Valeria (9), con quien más suele pasar tiempo.

