Hablamos con Fabiola Martínez en su cumpleaños: sus nuevos proyectos y su plan para Año Nuevo

Fabiola Martínez (51 años) es de lo más discreta, pero cuando se trata de hablar de su felicidad, sus hijos y sus proyectos, es un libro abierto. La empresaria se encuentra pletórica, "tranquila, viviendo mi vida y centrada en lo mío". No podía ser de otra forma.

Este 28 de diciembre, EL ESPAÑOL habla con ella por su 51 cumpleaños, una fecha señalada en su calendario y en la que celebra un año más de vida, rodeada de los suyos, y siempre ajena a la polémica de su exmarido, Bertín Osborne (69), que está a punto de convertirse de nuevo en padre junto a Gabriela Guillén (36).

La venezolana, al otro lado del teléfono, se muestra de lo más entusiasmada por esta época, por lo que se fue y por lo todo lo que vendrá. Sobre todo por esto último. Este jueves, Fabiola va sobre la marcha. No tiene ningún plan para festejar su nuevo año. Ella ya lo celebró por todo lo alto con una gran fiesta de cumpleaños hace unos días, "junto a mis amigos y mis hijos", ya que sus pequeños, Kike (16) y Carlos (13), "no iban a estar más adelante", asegura a este medio.

"Este día de mi cumple voy a improvisar con los amigos, a ver qué surge. Como tengo mucho trabajo, no puedo hacer un súper fiestón porque no tengo tiempo, así que ya veré qué plan me monto", continúa a este periódico.

¿Pero para Año Nuevo sí que tendrá algo en mente, no?

Normalmente, organizo un viaje. Pero es que este año prácticamente lo termino y empiezo trabajando en nuevos proyectos, y como las oportunidades hay que aprovecharlas, pues mira, lo he hecho. Para mí es la continuidad de todo lo que estaba haciendo. Igual me acoplo a alguna fiesta de algún amigo, y así por lo menos estoy con mis colegas.

¿Qué tipo de proyectos?

Son tres proyectos. De dos no puedo hablar por tema contratos, y el tercero lo podré sacar a mitad de 2024. Es más personal, se trata de un podcast, que sé que ahora está muy de moda. Llevo haciendo directos desde el confinamiento con la Fundación Bertín Osborne. Empezamos con Cuéntame desde casa y luego continuamos con En buena compañía. Ahora mi objetivo es hacerlo más profesional y que esto me permita entrevistar a profesionales del mundo de la discapacidad, de la autoayuda, inteligencia emocional, salud mental...

Ante este nuevo comienzo se siente muy esperanzada y capaz de todo. Está "muy ilusionada" porque es un "proyecto mío" que, "si Dios quiere", verá la luz a mediados del año que viene.

Fabiola, enfocada en lo suyo, se mantiene ajena de la disputa del cantante, que ha vivido uno de sus años más polémicos y se ha enfrentado a guerra en la que ella se ha visto involucrada. "Nunca he estado alejada de la polémica de Bertín porque nunca he estado en medio. Habría estado en medio si realmente eso formara parte de mi vida, ¿no? Pero no soy protagonista de nada de eso", señala.

¿Y qué opina de todo lo que se está hablando?

Muchas veces no tengo tiempo ni siquiera de ver las noticias, que no me entero de nada. Y te prometo por mis hijos que, en lo que respecta a mí, el 90% de las cosas que se están diciendo son falsas. Tienen que sacar punta a todo y alimentar un morbo que no es real, porque si fuera real todavía. Y yo digo, que si la gente se enterara de verdad, de todo, de la cantidad de mentiras que se han estado contando, tan estúpidas y tan banales... Pero es que tampoco nos compensa a nosotros defendernos. Porque, al final, esta no es mi guerra.

¿Qué deseo pide para este nuevo año?

Pues mira, no soy avariciosa. Estoy súper contenta, así que salud para mis hijos y para mis padres, que gracias a Dios la tienen. Me siento muy afortunada porque estoy haciendo lo que me gusta, disfrutando de la forma que me gusta, centrada en seguir creciendo, viviendo mi vida y sin depender de nadie. ¿Qué más puedo pedir?

