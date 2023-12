Desvelamos quién es el diseñador del vestido que lucirá Marta Flich en las Campanadas

Marta Flich (45 años) va a despedir 2023 a lo grande. La presentadora será uno de los grandes rostros que se verán en la noche del 31 de diciembre en la pequeña pantalla. Presentará las Campanadas en Mediaset España junto a Jesús Calleja (58), aunque lejos de la puerta del Sol de Madrid. Como ya viene siendo habitual en los últimos años, Telecinco escoge emplazamientos diferentes para celebrar una de las noches más especiales.

En esta ocasión se han decantado por Sevilla, convertida en los últimos meses en capital de la cultura gracias a la celebración de los Latin Grammy. Una elección que ha marcado el diseño que lucirá Marta Flich para dar la bienvenida a 2024.

EL ESPAÑOL ha podido saber en exclusiva quién es el diseñador que se ha encargado de la confección del vestido y que ha trabajado durante este tiempo mano a mano junto a la presentadora y Mayte Méndez de Vigo, responsable de vestuario de Mediaset y su estilisita personal.

Marta Flich junto a Jesús Calleja en una imagen promocional de las Campanadas de este año.

El elegido ha sido el diseñador valenciano de Alta Costura, Carlos Haro. Así lo confirma Mayte Méndez de Vigo en comnversación con este medio: "Recibí muchas propuestas de diseñadores que estaban interesados en el vestido de Marta, las estudiamos juntas y elegimos a Carlos teniendo en cuenta el diseño, la creatividad, la entrega y, por supuesto, la localización en el majestuoso ayuntamiento de Sevilla".

Carlos Haro, según palabras de la responsable de vestuario, ha sido reconocido "por su enfoque en la artesanía y la moda de autor". Además, según explica, "ha plasmado su característico estilo justo en lo que buscaba para Marta". Una unión que define como un "verdadero placer" y con la que Marta Flich está encantada.

Aunque por el momento Mayte Méndez de Vigo no quiere desvelar más detalles sobre el vestido para guardar la sorpresa hasta los últimos minutos de 2023, confiesa que no le puede gustar más: "Confiada y feliz por el resultado que hemos conseguido". Uno de sus sueños es que "se corone como la reina de la elegancia y del buen gusto".

Presentar las Campanadas es el broche final perfecto para un año que ha terminado por todo lo alto para ella. "Es un reconocimiento a su trayectoria profesional y no han podido hacer mejor elección. ¡Cuando veáis el resultado lo entenderéis!", confiesa Mayte.

La unión entre presentadora y estilista comenzó hace unos meses, antes del inicio de GH VIP. "Juntas hemos creado y mantenido una línea con la que ella se siente cómoda y con la que yo intento sacar lo mejor de ella. Cada proyecto que realizo siempre me transmite respeto, pero nunca vértigo. Al considerarme una persona bastante perfeccionista, me implico al cien por cien, busco lo mejor para la persona y eso lo notan", afirma a este periódico. Aunque el resultado final de estos estilismos pueda no gustar a todo el mundo, Mayte considera que "detrás del resultado se nota que hay mucho trabajo, cariño y dedicación".

La cadena ha vuelto a confiar en Marta Flich para presentar la nueva edición de GH DUO que comenzará el próximo mes de enero y que reunirá en la casa de Guadalix de nuevo a rostros conocidos de la pequeña pantalla.

Quién es Carlos Haro

El diseñador Carlos Haro (51) lleva más de 25 años ligado al mundo de la moda. Fue en 1999 cuando creó su atelier de Alta Costura, con el que dio inicio a su andadura profesional. Ha sido premiado en numerosos certámenes de moda y ha presentado sus colecciones en Pasarela Cibeles Madrid Novias o en la Mediterránea Fashion Week Valencia.

Tal y como explica en su página web, su filosofía es la de recuperar el valor y el sabor de la buena costura de toda la vida. Además, sus colecciones de Alta Costura están dedicadas a homenajear a "una mujer femenina y emocional, ilusionada por brillar con luz propia".

Carlos Haro en una imagen de su cuenta de Instagram.

