Isa Pantoja 'utiliza' a Jorge Javier Vázquez para aumentar el caché de la exclusiva de su boda con Asraf Beno

El pasado viernes 13 de octubre, supersticiones aparte, fue el día más feliz en la vida de Isa Pantoja (27 años) y su flamante esposo, Asraf Beno (27). Ambos sellaron sus vidas para siempre en la Hacienda Al-Baraka, en Sevilla, rodeados de amigos y familiares. Fue un día cargado de emoción, y también de anécdotas y de alguna polémica que ya ha comenzado a tratarse en los distintos medios de comunicación.

Eso sí, de forma inevitable, el casamiento de la pareja estuvo marcado por dos notables e inexplicables -para muchos- ausencias: la de la madre de la novia, Isabel Pantoja (67), y el hermano de la misma, Kiko Rivera (39). Sabido es que la relación de Isa Pantoja con su familia es complicada en estos momentos y esa suerte de tirantez se ha visto resaltada el día más importante de su vida, el de su 'sí, quiero'.

Ante la no asistencia de Isabel Pantoja, han sido muchas las voces que se preguntaban con quién iba a posar la joven, vía exclusiva, en una revista del corazón, habida cuenta de que desde el primer momento se dejó claro que el enlace iba a ser remunerado e inmortalizado en el papel couché.

La portada de 'Lecturas', en la que Isa y Asraf posan con Anabel Pantoja y Jorge Javier Vázquez.

Este lunes, 16 de octubre, la publicación Lecturas ha desvelado la incógnita en su portada: Isa y Asraf posan, felices, junto a Jorge Javier Vázquez (53) -que ejerció de padrino- y de la prima de la novia, Anabel Pantoja (37). Una fotografía que sorprende y llama la atención, máxime teniendo en cuenta que Jorge Javier nunca acude a celebraciones de este tipo ni se prodiga en eventos sociales, dicho por él mismo.

De este modo, parece inevitable pensar que la joven, con el fin de obtener una mayor remuneración, ha 'utilizado' la gran popularidad de un rostro televisivo como el del presentador catalán para que la exclusiva de su boda adquiera el caché necesario en aras de aparecer en primera plana de una publicación especializada en crónica social.

A tenor de la distribución de los protagonistas en la imagen principal del semanario, podría decirse que Vázquez ha hecho las veces de 'madre', al colocarse a la izquierda de Isa Pantoja, mientras que Anabel Pantoja ocupada el otro extremo, al lado del novio, Asraf. Titula la publicación que el casamiento estuvo arropado por "la gente que les quiere".

En un momento dado del reportaje, Isa Pantoja reflexiona: "Ahora tengo una familia nueva, he creado mi familia con Asraf. Es mi sueño". Jorge Javier, muy emocionado, fue el encargado, como marca su condición de padrino, de llevar al altar a la joven. Según el semanario, nada más ver a la novia el también escritor, embargado por la emoción, le dijo: "¡Me encanta tu vestido, es precioso! Estoy aquí para ti".

Sobre la presencia de Jorge Javier, Isa se sincera: "Era súper importante agarrarme del brazo de alguien de quien estoy súper segura y que no me va a dejar caer". Unas palabras que, indirectamente, dejan ver la falta de arropo materno en el gran día de Isa Pantoja.

Sea como fuere, se trató de un enlace en el que no faltaron las lágrimas y los emotivos discursos -entre ellos, mención aparte merecen el de Anabel y el de Dulce Delapiedra, la niñera de Isa- . A modo de anécdota, Isa sorprendió a Asraf con unas palabras en árabe.

Alberto, el hijo de Isa Pantoja, fue el encargado de entregar las alianzas. Lecturas informa, además, que Isa y Asraf se han casado en régimen de gananciales. Durante este pasado fin de semana, se habló de que el viernes, día del 'sí, quiero', había un rumor entre los presentes: si María del Monte (61) iba a acudir a ver casarse a su ahijada.

La propia Isa lo ha aclarado, vía papel couché: "No he invitado a María del Monte. Una cosa es que Jorge esté aquí. Le tengo mucho cariño, pero creo que era demasiado por si acaso mi madre al final venía". ¿Felicitó, pese a no haber ido, Isabel Pantoja a su hija en su gran día? La joven resuelve que no: "He intentado no pensar en las ausencias. Me siento muy querida, muy arropada por las personas que han venido".

