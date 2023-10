La chaqueta dorada y con flecos de Isabel Jiménez que elevará tu look (y está rebajada)

La presentadora y periodista Isabel Jiménez (41 años) vivió, hace unos días, un momento muy especial durante un concierto de David Bisbal (44). "Gracias por una noche tan bonita y llena de amor, @rosannazanetti @davidbisbal. Me siento vivo -canción de Bisbal-. ¡Viva Almería!", ha posteado la amiga íntima de Sara Carbonero (39) junto a varias instantáneas, y un vídeo, de la mágica noche que disfrutó.

Para la ocasión, Jiménez ha apostado por un conjunto del que ha destacado, sobre todo, su chaqueta dorada y con flecos. Como suele ocurrir, el complemento es de su firma de ropa, Slowlove. No hay que olvidar que hace unos años Isabel fundó con su íntima amiga y colega de profesión Sara Carbonero su propia marca.

Por tanto, Jiménez sabe lo que hay detrás de una marca y una firma: el esfuerzo y el gran trabajo. Siempre que puede aporta su granito de arena. No sólo apoya a las marcas de nuestro país, sino que publicita varias marcas con sello español. En su último post, ha enamorado con la chaqueta que, sin duda, elevará tu look en estos días de entretiempo.

[El pantalón fluido de Isabel Jiménez que no dejarás de lucir este verano y está rebajado]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5)

Isabel luce una chaqueta o especie de sobrecamisa "de tejido efecto piel en tono dorado. Cuenta con detalle de flecos en hombros, cierre central con automáticos y bolsillos laterales". Costaba inicialmente 99,99 euros y ahora puede ser tuya por 79,99. Se le ha practicado un descuento del 20 por ciento.

Está disponible en diferentes tallas y fabricada en poliéster y elastano. Sobre los cuidados, se recomienda: "No lavar, no utilizar lejía, no secar en secadora, planchar a temperatura baja y limpiar en seco con percloroetileno".

Las reacciones a la publicación de Isabel Jiménez no se han hecho esperar: "Qué chaqueta más divina", "Me encanta tu look", "Me encantan los dos almerienses", "Almería une mucho". Rosanna Zanetti, la mujer de Bisbal, también le ha dejado un mensaje en su muro: "Qué bonita eres".

Para los que no sepan aún cómo es Slowlove, se trata de una firma con un carácter tremendamente chic, la clave principal de esta colección es que el 100 por 100 de sus prendas tienen propiedades sostenibles a través de un estilo folk urbano.

El mundo hippie está presente en todos los artículos y se pretende realizar un homenaje a la naturaleza, no sólo como fuente de inspiración, sino de respeto hacia ella por el uso de tejidos orgánicos y reciclados.

Todas las prendas llevan consigo el lema de la libertad por bandera con un diseño versátil dirigido a todas aquellas mujeres libres, independientes y comprometidas con el planeta. Los diseños escogidos para la próxima estación destacan por sus estampados geométricos y étnicos, el tie dye y, sobre todo, el print floral.

Sigue los temas que te interesan