Así será el homenaje a Carmen Sevilla en el día en el que hubiera cumplido 93 años: todos los detalles

El pasado 27 de junio de 2023 fallecía Carmen Sevilla a los 92 años. Desaparecida de la pequeña pantalla desde hacía años, por la enfermedad que padecía, su muerte conmocionó a España que vio como se iba una de sus actrices más queridas. Su despedida, al contrario de lo que se esperaba, fue en la más estricta intimidad por deseo del único hijo de la artista, Augusto Algueró (58).

Esta pasada semana, la memoria de la actriz volvía a copar titulares y horas de televisión por un nuevo escándalo: sus cenizas podrían continuar en el Tanatorio de Pozuelo de Alarcón a la espera de que alguien vaya a recogerlas, más de 100 días después de su fallecimiento.

Sevilla habría cumplido 93 años este lunes 16 de octubre. En una fecha tan señalada para sus familiares y amigos, han sido las sobrinas de la artista las que han decidido organizar una misa en homenaje a su tía.

Tendrá lugar en la iglesia de San Francisco de Borja, situada en la calle Serrano de Madrid, y dará comienzo a las ocho de la tarde, como ha podido averiguar EL ESPAÑOL. Se espera que acudan amigos cercanos de la artista, pero no asistirán ni su hijo, ni Moncho, su amigo íntimo. "Únicamente su hijo y yo le hemos hecho compañía en estos últimos años. Seguiré llorando cada vez que la vea", ha señalado Moncho a este periódico.

Son muchos los rumores que señalan que estas sobrinas que ahora organizan el homenaje no habrían tenido una relación muy cercana a la artista en sus últimos años de vida. Sin embargo, Moncho defiende que "tienen la libertad de hacer lo que quieran".

Este medio también ha hablado con Norma Duval (67), invitada al homenaje pero que no podrá asistir al evento por motivos laborales: "No pude ir a la misa que celebraron mis compañeros porque estaba en Suiza y en esta estoy en Barcelona". Sin embargo, la vedette ha querido recordar a su amiga en un día tan importante: "Fue siempre una mujer maravillosa. Era la hermana mayor que nunca tuve y eso no se me olvidará nunca".

Aunque lo que se pretende es rendir homenaje a una eterna artista como Sevilla, la misa que se celebrará este lunes llega cargada de polémica. Las sobrinas han querido dar su versión de los hechos sobre las cenizas que todavía estarían a la espera de ser recogidas. Según señalan, una parte de las cenizas de su tía sí han sido recogidas, pero por ellas. Fue un favor que pidieron a su primo Augusto dada la buena relación que mantenían la artista y su padre, Pepe García, para que esa parte reposase junto a él. Algo a lo que el empresario accedió, separándose dicho relicario de la urna principal.

Una polémica sobre la que Algueró ha evitado pronunciarse públicamente, aunque según Rappel (78), amigo de la actriz, este niega dicha información, asegurando que las cenizas de su madre sí han sido recogidas.

Rappel, en el último adiós a Carmen Sevilla.

Sus últimos años

En 2009, la actriz fue diagnosticada de alzhéimer. A pesar de eso, su retirada de la pequeña pantalla tardaría unos años en llegar. Su última aparición fue en el programa de María Teresa Campos ¡Qué tiempo tan feliz!, en 2011, donde se recordó su trayectoria profesional y los mejores momentos. Sin embargo, la última vez que la veríamos sería en 2012, gracias a una fotografía donde ya se podía ver su deterioro.

Desde entonces, no se volvió a saber de ella por decisión de la familia, que acabó ingresándola en una residencia de Aravaca, donde pasó sus últimos años de vida. En todo momento, su hijo Augusto optó por la discreción. Solo él y Moncho Ferrer podían ir a visitarla.

Este pasado mes de junio fue hospitalizada tras sufrir unas complicaciones en su salud a causa de una neumonía. 48 horas después, su hijo confirmaba la noticia de su muerte. La artista convivió durante más de 14 años con el alzhéimer.

