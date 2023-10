Concha Velasco, entre trofeos y como en el salón de casa: un amigo desvela su estado y lanza una queja a los medios

La artista Concha Velasco (83 años) continúa con su plácida vida en la residencia de mayores donde vive, Orpea Punta Galea, ubicada en Las Rozas, en Madrid. La legendaria chica ye ye está bien cuidada y atendida, por más que cada cierto tiempo vean la luz informaciones tendenciosas y falsas sobre su estado de salud. Concha Velasco, pese a sus achaques y visitas rutinarias al hospital, está estable y animosa.

La actriz está por encima de habladurías y su realidad son pocas, poquísimas, las personas que la conocen. Uno de los pasatiempos que más le gusta -y disfruta- en su sosegado día a día es recibir visitas. Son esos encuentros, y reencuentros, los que le dan fuerza y energía. El cariño y el arropo de familiares y amigos es la medicina más poderosa para Velasco en estos momentos.

Hace escasos días, Concha recibió una emotiva visita, la de su gran amigo Enrique del Pozo (66). El cantante y colaborador pasó cerca de dos horas junto a la eterna Velasco y EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con él para conocer el verdadero -y único- estado de salud de la artista, lejos de falacias y desinformaciones. Del Pozo atiende la llamada de este periódico con gran emoción y un punto de indignación.

Deja claro Enrique que no va a reproducir excesivos detalles de esta visita, porque se ha tratado de una "cita privada entre íntimos amigos que llevaban muchos años sin verse".

En esa línea, apunta que ha sido una reunión cargada de amor, y el que fue componente del grupo musical Enrique y Ana se quiere alejar de esas personas que sacan rentabilidad de Velasco: "A mí lo que me molesta es la gente que va a verla y luego sale y lo convierte en noticia".

Enrique vivió una de las tardes más emocionantes de su vida, y detalla, feliz, lo que sigue: "Se emocionó mucho porque llevábamos años sin vernos. Estuvimos dos horas y no nos soltamos la mano en ningún momento, y dándonos besos todo el rato". Sostiene Del Pozo que la actriz cuida su afeite personal: "Ella tiene sus uñas pintadas, está muy guapa y tiene un sentido del humor brutal".

En un momento dado de la conversación, reflexiona Enrique, con cierto aire de orgullo: "Si a mí me llega su momento, me gustaría estar como ella y tener esos hijos". El intérprete aprovecha la cobertura para mandar un rotundo mensaje de protección y apoyo hacia los hijos de Velasco: "Me duele mucho que ahora, viendo cómo está y dónde está, haya habido personas que hayan sido tan crueles con Manuel y con su hermano".

Y añade, henchido de rabia: "La gente tiene que entender que hay veces que una persona, aunque tenga o no dinero, no se puede resolver su vida estando en casa con un familiar y con una persona que la cuide. No se les puede seguir faltando el respeto a sus hijos. (...) Es lo mejor que han podido hacer. Ella está como si estuviese en casa, en su salón. Con sus trofeos y con todas sus cosas. Está muy feliz y sus hijos no paran de estar con ella. Está encantada".

Concha Velasco "se acuerda de todas las películas que hizo y que ha visto, y hablamos de musicales de Broadway. Hemos bromeado porque a ella le gustaba Sean Connery y yo lo conocí". Para terminar la suerte de entrevista con EL ESPAÑOL, Enrique se revuelve y lanza una queja pública a los medios de comunicación y a los directivos de TVE.

"Yo creo que el mejor regalo que le puede hacer la profesión a la más grande del cine es que TVE le haga un homenaje, y que lo vea ella. Si tanto la quieren, tanto la admiran y tanto están preocupados por ella que TVE haga algo. Los artistas, y amigos, estamos aquí para ir donde nos diga TVE. Hay que hacerle un homenaje en vida", defiende. Antes de colgar el teléfono, Del Pozo sentencia: "No hagamos con Concha Velasco lo que se ha hecho con María Teresa Campos".

El disgusto del youtuber

No hay día en que no se publique una noticia sensacionalista sobre la celebérrima artista. Si bien hace unas semanas se especuló sobre la presunta -y desmentida- ruina de la artista, escasos días atrás el nombre de Concha Velasco ha estado siendo utilizado con fines lucrativos y aviesos en la plataforma YouTube.

Existe un youtuber que se dedica a colgar en la red vídeos en los que atenta contra el honor de la emblemática chica ye ye. En esas reproducciones audiovisuales se abordan cuestiones fundamentalmente falsas y que hieren y mancillan la honorabilidad no sólo de Concha, sino también de su familia.

Se habla -desinforma- acerca de que Velasco querría desheredar a su hijo Manuel Martínez Velasco (46), e incluso se sostiene que Concha estaría grave y que su fallecimiento sería inminente. Falacias y mentiras que han superado a la familia de un tiempo a esta parte. De acuerdo a los datos que se manejan, la familia de Velasco está dolida y desesperada al ver cómo se "monetiza" ultrajando su figura.

Se hace ver que la Guardia Civil ya tiene localizado a este youtuber, pero, de momento, con la legislación vigente en la mano, no se puede emprender ningún tipo de acción en su contra. Siempre según se comunica, esta persona se ampara en la libertad de prensa y cuida muy mucho sus palabras en esos vídeos.

A través de un despacho de abogados, se ha tratado de frenar esta actividad, aunque con escaso éxito. Quienes quieren y protegen a Concha Velasco se sienten, ante todo, desprotegidos.

