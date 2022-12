Desvelamos la fecha del gran 'regreso' de Concha Velasco a la música gracias a Enrique del Pozo

La salud de Concha Velasco (82 años) se ha convertido en el tema de mayor preocupación para los admiradores de la artista desde que ingresó, por decisión propia y hace más de nueve meses, en una residencia de ancianos. Allí no solo está muy bien atendida y cuidada, también recibe todo el cariño de su círculo más cercano, especialmente sus dos hijos, que se esfuerzan para que esté lo mejor posible.

Si bien en estos momentos se encuentra totalmente alejada de su faceta profesional, la cual abandonó en septiembre de 2021 por petición de sus vástagos, la veterana artista está a punto de protagonizar un gran regreso.

Tal y como desveló EL ESPAÑOL en exclusiva el pasado mes de noviembre, Concha va a regresar a la música de la mano de Enrique del Pozo (65), que tras una larga espera va a lanzar al mercado el disco que un día grabaron juntos y en el que ambos versionaron, a dúo, el tema Sweet Dreams de The Mamás & The Papas, titulado Recuerda.

El 'single' de Enrique del Pozo y Concha Velasco se lanzará el 25 de diciembre.

Según ha podido conocer este medio, la fecha en la que la voz de La chica ye ye volverá a sonar es este 25 de diciembre. Será, por lo tanto, este domingo, día de Navidad, cuando Concha Velasco disfrutará de un gran sueño que le quedaba por cumplir y que llevaba tiempo esperando ver realizado.

La carátula del single, que muestra EL ESPAÑOL, está protagonizada por la pareja artística. Los dos aparecen tanto en el CD como en la cubierta, ambos mirando al frente y sonriendo. Un gesto que seguro mantiene durante todas las fiestas navideñas.

Concha Velasco junto a su hijo Manuel en una de sus últimas actuaciones teatrales. Gtres

La grabación de esta canción que está a punto de ver la luz se remonta al año 1996, cuando ambos se metieron en el estudio. Sin embargo, ese memorable trabajo que reunió a dos grandes de la escena española no terminó de ver la luz públicamente por un "desencuentro" profesional que les mantuvo separados durante años y que, finalmente, consiguieron arreglar.

Así lo explicó Enrique del Pozo cuando este periódico le contactó: "El disco se iba a haber lanzado en el momento del desencuentro, y yo decidí no sacarlo. Yo no lo promocioné entonces. Pasados los años, en esa conversación, rodeada de cariño, con ella y con su hijo Manuel Martínez Velasco (45), Concha me dijo que, por favor, sacara el disco".

La canción se podrá escuchar en todas las plataformas.

"Me dijo que le hacía mucha ilusión. Que le apetecía mucho porque era la última canción que había hecho a nivel discográfico. Lo saco ahora porque es un honor y un orgullo para mí. La adaptación es mía. Lo saco con muchísima satisfacción y para mí es un honor haber grabado una canción con ella, una de las más grandes del cine", desveló Del Pozo.

Este periódico ha podido conocer además que Concha Velasco está ilusionada con la publicación inminente de la que, hasta la fecha, ha sido su último trabajo discográfico. Un proyecto profesional e inédito para los dos artistas que se convertirá no solo en el mejor regalo para la vallisoletana, también para todos esos admiradores que tanto la echan de menos.

