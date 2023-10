Qué fue de Alejandro Albalá, el primer y fugaz marido de Isa Pantoja que participó en todos los 'realities' de la TV

Este pasado viernes 13 de octubre, Isa Pantoja (27 años) y Asraf Beno (27) se dieron el 'sí, quiero' y festejaron su unión por todo lo alto en la Hacienda de Al-Baraka, en Sevilla, rodeados de sus seres queridos sin la presencia de su hermano, Kiko Rivera (39) -quien no estaba invitado-, y de su madre -quien no ha querido asistir-.

Rostros conocidos como el de Jorge Javier Vázquez (53), Carmen Borrego (57), Anabel Pantoja (37) o el de Lydia Lozano (62) se desplazaron al lugar para desearle la buena nueva a la famosa pareja.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la comúnmente conocida como Chabelita pasa por el altar. Ya lo hizo en 2016 con Alejandro Albalá, el chico que saltó a la fama por ser el yerno de la veterana cantante y que protagonizó horas y horas en la televisión tras participar, entre otros realities, en Gran Hermano y en Supervivientes.

Alejandro Albalá se hizo un hueco en el mundo del entretenimiento tras hacerse novio primero, y luego marido, de Isa Pantoja. Su amor comenzó en 2014, y, tan sólo dos años después, se casaron en Cancún. Contrajeron matrimonio el 23 de junio de 2016. Los novios posaban felices en distintas fotografías, vestidos de blanco y brindando por su unión en la ciudad paradisíaca. Su romance duró seis meses. El mismo día que la revista Diez Minutos publicaba las imágenes de su enlace, se destapó que ya habían puesto fin a su relación.

Isa y Alejandro no registraron su unión en España, pero al haberse casado en régimen de gananciales, su divorcio fue complejo. No fue hasta 2018 cuando por fin lograron ser exmarido y exmujer. "Se ha acreditado que hay separación de bienes y que hay liquidación de gananciales", decía la abogada de la joven. "Estoy muy contento. Por fin me he quitado una mochila", subrayaba Albalá.

Desde entonces, Alejandro comenzó a ser un personaje más en los programas de la prensa rosa como Sálvame para sacar a relucir los trapos sucios de su relación con la hija de la tonadillera. Su madre, Paz Guerra, también se hizo conocida al asegurar que el joven no quería saber nada de ella desde que comenzó con Chabelita.

Ese mismo año volvió a encontrar el amor con Sofía Suescun (27), ganadora de Gran Hermano 16 y Supervivientes 2018. La sorpresa era generalizada la primera vez que anunciaban su ruptura. Todo se normalizó al observar que las idas y venidas eran continuas y que, siempre que rompían, acababan volviendo.

Mientras, Albalá trabajaba como colaborador en Sábado Deluxe y estuvo a punto de ser tronista de Mujeres y hombres y viceversa, aunque acabó como asesor del amor en ese espacio y donde llegó a pedirle a Sofía que se casara con él. En el momento en el que entraron a GH Dúo no eran pareja, aunque ya en la casa de Guadalix retomaron su intermitente relación. Al salir, definitivamente lo dejaron.

En 2021, entró por fin como primer concursante de Supervivientes, algo que tenía pendiente desde 2018, cuando acudió al reality como fantasma del futuro. En 2019 también fue confirmado como primer concursante del programa. Sin embargo, su participación en GH Dúo permitiría a la cadena liberar aquel contrato. No consiguió llevarse el primer puesto a casa.

En noviembre de 2021, tuvo que buscarse la vida lejos de los platós y comenzó poco a poco a alejarse del foco televisivo. Consiguió trabajo como jefe de producción del concurso El Pueblo más Bonito de Castilla-La Mancha de CMM Media que buscaba la localidad con más encanto de la comunidad autónoma.

Atrás quedó su etapa en la televisión. Se apartó de los medios de comunicación y, un año después, decidió dar un giro a su vida y reinventarse, abriendo un estanco en el barrio de Carabanchel, Madrid, y trabajando como dependiente de esta expendeduría de tabaco, en un cómodo horario de 9:00 a 15:00 horas.

En 2022, acudía de nuevo al Deluxe para hablar de su nueva vida. "Hay que invertir entre 300.000 y un millón de euros. Me llamaban vago, pero todo tiene su tiempo. En el estanco me encargo de todo", desvelaba. María Patiño quería saber cuánto ganaba con su negocio. "¿Cuánto puedes ganar al mes? ¿Más de 3000 euros?", le preguntaba. "Bastante más que menos", respondía él.

Su última publicación en las redes sociales se sitúa en el 19 de marzo de este 2023, en la que aparece en el Estadio Cívitas Metropolitano viendo jugar al Atlético de Madrid. Sin embargo, su último storie es de este día 10 de octubre, en el que comparte un vídeo en una terraza de habitación en la que se aprecian unas increíbles vistas.

