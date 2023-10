Qué fue de Esther Arroyo, la modelo y presentadora a la que se le truncó su carrera por un accidente de coche

La carrera profesional de Esther Arroyo (55 años) comenzó en el mundo del entretenimiento en la década de los 80, incursionando en el ámbito de la moda, donde la gaditana destacó rápidamente como una de las modelos más prometedoras de la época. Su belleza y elegancia natural la llevaron a trabajar con algunas de las marcas y diseñadores más prestigiosos de la industria, ganándose una reputación como una de las modelos más solicitadas de España.

Esther nació el 29 de febrero de 1968 en Cádiz, Andalucía, y nunca se imaginó que su afición a la moda le llevaría a meter cabeza en la televisión e incluso en el cine. Desde pequeña, su pasión por el deporte y su figura le condujo a que sus compañeros del colegio la calificaran como "largirucha y jirafa". Esa "largirucha y jirafa" no tardó en convertirse en una esbelta joven que enamoraba a cualquiera que se cruzara en su camino, y entró en el mundo de la moda, del cine y del teatro, alejándose de sus padres.

Estudió Administrativo y se centró en aprender los idiomas, algo fundamental para ella. Después, un grupo de amigos la retó a presentarse en el certamen Miss Andalucía Occidental. Dicho y hecho. Esther ganó el concurso. Fue en 1990 cuando la chica de por aquel entonces veintidós años, 1,72 metros de estatura, y medidas 92-63-92, consiguió llevarse a casa el título de Miss España. Meses después concedió su primera entrevista en Canal Sur. "La belleza es necesaria para todo (...) Una vez iba con mi madre por la calle y un chico la dijo: 'Señora, su hija está para meterla en adobo', y me hizo mucha gracia", señalaba Esther.

[Esther Arroyo: "Soy una aventurera. Mi marido y yo soñamos con terminar viviendo en una caravana"]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @estherarroyo_ (@estherarroyo_)

Sin embargo, su verdadera fama llegó con la actuación debido a su versatilidad, su talento y dedicación como actriz, que le llevaron a interpretar una amplia gama de personajes, desde dramas hasta comedias, siempre con un compromiso excepcional y una habilidad para conectar con la audiencia. También con el periodismo, que, gracias a su labor, su carisma y sus habilidades como presentadora consiguió conducir programas de entretenimiento y reality shows. Todo ello la han convertido en una figura popular en la televisión española, y su presencia en pantalla ha sido apreciada por muchos espectadores.

En cuanto a la televisión, condujo el programa Mójate de Telecinco en 1995, Vídeos, vídeos de Antena 3 en 2002, la primera temporada de Homo Zapping en 2003, Sabor a ti en la misma cadena, y en 2007 fue concursante de ¡Mira quién baila!

Su debut como actriz fue con la serie Más que amigos, aunque uno de los papeles más destacados de su carrera fue en la exitosa serie de televisión Periodistas, que se emitió desde 1995 hasta 1999, en la que interpretó el papel de Alicia, una de las hijas del personaje principal. No fue hasta 2007 cuando participó en la mítica serie Los Serrano. Además de su trabajo en televisión y cine, Esther Arroyo también ha tenido éxito en el teatro. Ha participado en numerosas producciones teatrales, demostrando una vez más su versatilidad como actriz.

A lo largo de su carrera, Esther Arroyo también ha estado involucrada en diversas actividades benéficas y sociales. Ha apoyado varias causas altruistas y ha utilizado su plataforma para concienciar sobre temas importantes, como la lucha contra el cáncer.

El accidente que cambió su vida

Sin embargo, todo se truncó en la mañana del 10 de octubre de 2008 a la altura de Vejer de la Frontera (Cádiz). Esther sufrió un terrible accidente de coche cuando iba en coche acompañada de Ana Torroja (63), su marido, Antonio Navajas, con quien contrajo matrimonio en 2003, y junto a unos amigos más. Uno de ellos, Ulises, perdió la vida. Este suceso frustró la carrera de la Miss España y le obligó a estar durante varios años siguiendo distintos procesos de rehabilitación.

Al parecer, un turismo, que viajaba a una velocidad excesiva para las condiciones de la vía, realizó un giro a la izquierda sin percatarse del vehículo en el que circulaban la actriz y la cantante. En aquel momento, ella fue trasladada al Hospital Universitario de Puerto Real con rotura de tibia y peroné. El médico llegó a confesarle que estuvo a punto de perder la pierna.

Ana Torroja y Esther Arroyo sufrieron un accidente de tráfico que casi les cuesta la vida. Fue entonces cuando la cantante decidió volver por todo lo alto al mundo de la canción. #LazosMecano pic.twitter.com/t56xOMa1Q0 — La 1 (@La1_tve) July 25, 2023

La que viajaba en el asiente del copiloto tuvo que pasar varias veces por quirófano a causa de una fractura de pierna. De estas heridas le quedó una leve cojera que, según ella misma, le supuso una "incapacidad permanente total para su trabajo habitual" y de la que tardó 543 días en sanar.

En 2012, y a causa del estrés postraumático que sufrió, anunció su retirada de la vida pública y un año después consiguió la invalidez permanente. No fue hasta 2015, casi siete años después del accidente, cuando se dictó sentencia en el juicio y el juzgado de la Audiencia Provincial de Cádiz condenó al conductor y a la aseguradora del mismo a indemnizar a las dos artistas con 463.726 euros para Esther Arroyo y 252.118 euros para Ana Torroja. En total, el acusado y la compañía aseguradora tuvieron que desembolsar 1.131.601,08 euros a los cinco perjudicados.

Esther Arroyo en 2023. Gtres

[Esther Arroyo, muy apenada, aclara el delicado asunto del acoso escolar a su hija y por qué se marcha de España]

Esther reclamaba que pudiera "rehacer su vida" ya que "no percibo ningún ingreso, la invalidez permanente me impide desempeñar el trabajo que hacía, y además tengo gastos de rehabilitación de por vida, porque mi pierna se me acorta dos centímetros cada dos por tres. Yo me he despedido de mi profesión, de mi salud, de muchos sueños, pero no tuve la oportunidad de despedirme de mi amigo fallecido, ni tampoco me dan la oportunidad de despedirme del pasado", confesó en 2014 a ABC. También desveló que para ella "pagar la luz, ir a hacer la compra, un regalo para mi hija", se convirtió en un lujo.

En los últimos tiempos

En 2016, Arroyo reapareció en la televisión para colaborar en la nueva temporada de Amigas y conocidas de TVE y fue concursante de la quinta edición de Tu cara me suena. En 2023 fichó por el programa El Mejor de Telemadrid, presentado por Pilar Rubio (45), y en mayo anunció a la revista Lecturas que su hija pequeña, Ainhoa (17), había sufrido bullying en el colegio y que se marchaba a vivir fuera de España con su familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @estherarroyo_ (@estherarroyo_)

Tras la gran repercusión que tuvo, compartió en sus redes sociales un comunicado en el que explicaba que el motivo de abandonar su país natal no era este, ya que era algo que tenían en mente desde hace tiempo teniendo en cuenta que Frank (30), su primogénito, vive en Australia.

Después de este verano, Arroyo volvía una vez más a El Show de Bertín, el programa de Bertín Osborne (68) de Canal Sur en el que durante las tres primeras temporadas contó con Vicky Martín Berrocal (50). En él, el presentador entrevista a diversos rostros conocidos que se enfrentan a distintas pruebas y retos.

Esther Arroyo también se muestra muy presente en las redes sociales, donde comparte imágenes y vídeos de su día a día, sus momentos en la televisión, con su familia y rememora su trayectoria profesional antes de que se viera afectada por el accidente.

Sigue los temas que te interesan