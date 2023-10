Michelle Salas se casa en la Toscana: tres días de boda y la aparición de Luis Miguel y Paloma Cuevas

Se acerca el que será uno de los días más importantes de la vida de Michelle Salas (34 años), hija de Luis Miguel (53), y una de las bodas más esperadas del año. Será este sábado 14 de octubre cuando la influencer subirá al altar y dará el 'sí, quiero' a Danilo Diazgranados, su pareja y apoyo fundamental desde 2016, en la Toscana (Italia).

Desde que se supo la noticia de su compromiso, se ha especulado y barajado la cuestión de si el cantante mexicano acudiría a la ceremonia por la difícil relación que padre e hija mantienen ya que, entre otras cosas, el de La chica del bikini azul tardó en reconocerla como legítima la friolera cifra de 19 años.

Todo apuntaba a que, por motivos de agenda, ni Luis Miguel ni su pareja, Paloma Cuevas (50) estarían presentes. Pese a que ninguno se ha pronunciado al respecto, varios medios aseguran que aterrizarán en el país italiano y no se perderán ese gran momento.

Michelle Salas, en una imagen de sus redes sociales. Redes sociales

Los conciertos de El Sol de México de su Luis Miguel Tour 2023 también le impedían desplazarse a la boda de Michelle, sin embargo, y por "conflictos logísticos", tuvo que aplazar su show del 15 de octubre en la ciudad de Tampa (Florida) al 7 de noviembre.

Tal y como contó este pasado martes 10 de octubre Beatriz Cortázar en Y ahora Sonsoles, la pareja finalmente sí se encontrará con la creadora de contenido, pero no estará en la preboda que se organizará este viernes, ya que el artista se subirá a los escenarios del Kaseya Center, en Miami. Luis Miguel y la diseñadora llegarán el sábado y se quedarán también para la posboda.

Esta decisión significa que el vínculo paternofilial está más fuerte que nunca y que sus diferencias quedaron en el pasado. Su reconciliación fue un paso más allá el pasado 16 de septiembre, cuando la modelo y su prometido fueron unos de los fans del vocalista en su concierto en Las Vegas, donde se les pudo ver disfrutando y cantando los éxitos de El Sol a pleno pulmón.

No obstante, no será el progenitor quien le acompañe hasta el altar. Lo hará su madre, Stephanie Salas (53), según confirmó al programa mexicano Hoy. "Estoy contenta, estoy muy contenta, estoy nerviosa también, no sé, me voy a desmayar o algo, como que a veces tengo esos sentimientos. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo entras a dejar a una hija al altar? No es nada fácil", declaraba.

Los detalles de la boda

Así, la boda durará tres días. Comenzará el 13 de octubre con la preboda, que tendrá lugar en un lujoso paraje de la conocida región italiana, donde servirán un cóctel de bienvenida.

El 14 será la tan ansiada ceremonia, que se celebrará por la tarde-noche, y el domingo habrá un brunch con el detalle de que el dress code para las mujeres será en tonos pasteles. Los móviles estarán prohibidos, por lo que será raro ver alguna foto del evento.

Michelle Salas y Danilo. Redes sociales

La periodista prevé que Paloma llegue desde España y que se reencuentre con Luis Miguel ya en Italia. También está en el aire si irán acompañados de las hijas de la diseñadora, Bianca y Paloma, fruto de su anterior relación con Enrique Ponce (51).

Algunos de los invitados son la pareja de la madre de Michelle, Humberto Zurita (69), así como sus hijos, Sebastián (36)y Emiliano Zurita (29), y su abuela, Sylvia Pasquel (73). Quien no podrá acudir será su bisabuela, la expolítica Silvia Pinal (92), que por motivos de salud no puede viajar hasta el lugar.

