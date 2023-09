Quién es Sergio Basteri, el hermano desconocido de Luis Miguel que ha reaparecido tras casi 20 años oculto

Que un personaje reconocido mundialmente pueda mantener parte de su vida privada escondida parece algo imposible, pero lo es, y la vida de Luis Miguel (53 años) es un claro ejemplo. Aunque, en su caso, no es una parte, sino una persona, una muy cercana a él: su hermano pequeño, Sergio Gallego Basteri (39). Él, receloso de su intimidad, siempre ha permanecido bajo la sombra de El Sol de México.

El cuñado de Paloma Cuevas (51) se refugió en Madrid hace más de 17 años para evitar a la prensa mexicana. La vida de Sergio siempre ha sido un misterio y, al igual que el resto de la familia del artista, ha preferido tener un bajo perfil. Ahora, después de casi dos décadas oculto, los medios han dado con él.

El regreso de Luis Miguel a los escenarios ponía de nuevo en el punto de mira a sus seres queridos, y así, ha sido en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, México, donde Sergio ha sido captado por las cámaras del programa Despierta América. Él iba acompañado de Octavio Foncerrada, al que apodan El Doctor, y quien ha estado a su lado desde el fallecimiento de su padre, Luisito Rey, en 1992. El paradero de su madre, Marcela Basteri, se desconoce desde hace más de treinta años.

Luis Miguel en junio de 2023.

"¿Qué es de tu vida? ¿Has hecho las paces con Luis Miguel?", le preguntaba la reportera. Era Foncerrada quien estallaba ante las cámaras y subrayaba: "Él no es personaje público. Somos personas normales. Déjenos en paz". Al rato, los periodistas volvían a la carga y le repreguntaban a Sergio: "¿Estás contento con la vida que llevas?", a lo que por fin respondió: "Yo no soy personaje público, y les pido, simplemente, que me dejen en paz. Ya está bien". Después huía como podía portando una maleta y desaparecía entre la multitud. Los medios del país han apuntado que su destino de viaje es España.

Lo que más le ha llamado la atención de estas imágenes a los fans de La chica del bikini azul no ha sido su atuendo, que vestía un look de sport, gafas de sol, barba y cabello corto, sino el gran parecido físico entre los hermanos y el timbre de voz muy similar. "La voz es idéntica a Luis Miguel", "Habla igual que él", "Se parece más a Luis Miguel que el propio Luis Miguel", "La misma sonrisa", señalaban los usuarios en las redes.

Vida y relación con Luis Miguel

Esta reaparición ha reavivado todos los enigmas que rodean al cantante, desde la desaparición de su madre en la década de los 80 a la relación con sus dos hermanos, Sergio y Alejandro Basteri (51) e incluso con su propia hija, Michelle Salas (34).

Lo que se sabe hasta hora es lo siguiente: tras la muerte de su progenitor y el abandono de su progenitora, Luis Miguel y Alejandro quisieron proteger a su hermano pequeño a toda costa. Fue su abuela, Matilde, quien se hizo cargo del pequeño Sergio hasta su fallecimiento. Ahí, el intérprete de Sabor a mí se hizo cargo de su custodia, hasta que finalmente la tutela se la cedió a El Doctor por la presión que comenzaba a sentir por su carrera musical. A día de hoy se desconoce cuál fue el motivo de su distanciamiento.

Los biógrafos Javier León Herrera y Juan Manuel Navarroque han publicado varios libros sobre Luis Miguel, llegaron a apuntar que Sergio siempre iba contracorriente y de forma totalmente contraria a la figura pública. "Alejandro va a estar de acuerdo con Luis Miguel, diga lo que diga. Sergio no".

Sergio Basteri, Luis Miguel y Alejandro de pequeños.

Durante su juventud, intentó seguir los pasos de El Sol e incursionar en el mundo de la música, sin éxito. Su primer sencillo fue para el Decathlon en 2007 y lo llamó Car Crash. Se fue a vivir por una temporada a Boston, Estados Unidos, y cursó estudios superiores en la Escuela de Artes Visuales de Guadalajara, los cuales no llegó a completar debido a que, al mismo tiempo, tenía que trabajar.

Su currículum se extendió hasta incluso el sector de la hostelería, ya que habría sido chef en un restaurante mexicano, aunque fue entonces cuando la carrera de Luis Miguel cobró mayor importancia y decidió abandonar su querido México e irse a vivir a España. Ahora, viviría en Madrid con su mujer y su hijo y trabajaría en una tienda.

