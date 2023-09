Así fue la fiesta preboda de Michelle Salas, marcada por la ausencia de su padre, Luis Miguel, y Paloma Cuevas

Michelle Salas (34 años), hija de Luis Miguel (53), está organizando el que será el mejor momento de su vida, su ansiada boda junto a Danilo Diazgranados tras más de siete años de relación. Hasta ahora se desconoce la fecha de la boda, pero las celebraciones ya han comenzado. El pasado miércoles, 13 de septiembre, la primogénita del cantante celebró la fiesta preboda en petit comité. Sin embargo, estuvo marcada por la ausencia de dos personas clave: su propio padre y la pareja del mismo, Paloma Cuevas (51).

La ceremonia tuvo lugar en Ciudad de México por una razón de peso: que su bisabuela y matriarca de la familia, Silvia Pinal (92), pudiera estar presente. La velada, además, tenía otro motivo de celebración: el cumpleaños de la exsenadora. "La cumpleañera más hermosa, la reina de mi corazón, mi maestra de vida. Agradecida todos los días con la vida de haberme puesto en tu camino", señalaba Michelle en una fotografía junto a Pinal.

Que ella formara parte de este inolvidable acontecimiento era imprescindible para la influencer, ya que no podrá acudir a la boda, que se realizará fuera de México, por su avanzada edad.

[Todo sobre Danilo, el yerno de Luis Miguel: su 'sí, quiero' con Michelle Salas y la invitación de Paloma Cuevas]

Michelle Salas y su abuela, Stephanie Salas. Instagram

Algunos otros rostros conocidos como el de la madre de Michelle, Stephanie Salas (53) o el de Sylvia Pasquel (73), abuela de la novia, sí formaron parte del evento. Se desconoce la fecha exacta en la que el matrimonio se hará oficial y, aunque Salas no se ha pronunciado al respecto, todo apunta a que El Sol de México no la acompañará hasta el altar. Será su progenitora la que lo hará, según ella ha confirmado ante la prensa mexicana.

"Estoy contenta, estoy muy contenta, estoy nerviosa también, no sé, me voy a desmayar o algo, como que a veces tengo esos sentimientos. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo entras a dejar a una hija al altar? No es nada fácil. Pero muy contenta, la verdad me voy enterando de cómo va el asunto conforme pasan los días, no es que yo tenga ya una agenda tan clara, pero hasta donde yo sé, sí es este año, no la quiero soltar", declaraba Stephanie en el programa Hoy.

Tampoco se conoce el lugar exacto en el que la hija de Luis Miguel dará el 'sí, quiero', aunque se cree que será o en Santo Domingo, República Dominicana, o incluso Miami.

Michelle Salas y su madre, Stephanie Salas. Instagram

Sobre la preboda, días antes, Stephanie Salas, nacida en una de las familias más famosas de México subrayó que "fue algo muy sencillo, así entre familia y amigos, pero muy lindo, muy emotivo, porque tú sabes que mi abuela (Silvia Pinal) es un roble, adora a Michelle, y estuvo lindo, yo creo que nos vamos preparando, vamos poco a poco".

La modelo ha compartido varias capturas de esta gran ocasión, a la que acudió con un vestido lencero midi blanco de la firma Selezza London y valorado en 511,95 euros. Fue confeccionado en satén de viscosa tencel con corte al bies denso y luminoso y con el cuello redondo suspendido, de tirantes finos y enriquecido con una aplicación de tul que fluye sobre los brazos. Lo combinó con unos tacones negros y un moño a lo clean look.

El menú de la preboda de Michelle y Danilo constaba de un carpaccio de espárragos con parmesano y magret de pato ahumado a la vinagreta de Jerez, una sopa, medallones de langosta al cilantro, arroz mixto, elotes rostizados, merengue con frutas del bosque y café.

Luis Miguel, Paloma y Michelle

La relación entre padre e hija ha estado marcada por muchos baches que han dificultado su buena conexión. Tv notas contactó con una fuente cercana a la joven y señaló que Michelle se había comunicado con el cantante vía telefónica y "le dijo que no tenía tiempo" de asistir a la boda.

Todo se remonta al romance que mantuvo Luis Miguel en los años 80 con Stephanie y su posterior embarazo, haciendo saltar todas las alarmas y los rumores de que el artista era el padre del bebé. Incluso él lo negó en diferentes ocasiones. "¡Ay, Dios mío de mi vida!, ¿ahora soy papá? Ya no saben qué inventar, pero está bien, que yo sepa no. No me han avisado nada… Pero no es cierto, y si así fuera, yo estaría feliz. En este momento de mi vida creo que no estoy listo para ser papá", afirmó en una entrevista en Galavisión el mismo año del nacimiento de Michelle.

Luis Miguel en 2018. Gtres

El mexicano tardó 19 años (2008) en reconocer legalmente a Michelle como su hija, y durante todo ese tiempo, ella tuvo que soportar críticas por no ser reconocida por su padre. "Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo. No le pido una vida, sólo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ya", confesaba a la revista Quién tres años antes.

Después de arreglar su relación paternofilial, otro escándalo volvió a separarlos: ella empezó a salir con el mánager de su padre, Alejandro Asensi, 20 años mayor que ella. Luis Miguel cortó la amistad con él y finalmente la it girl rompió con Asensi. Su padre decidió perdonarla.

Desde entonces, ambos han intentado dejar el pasado atrás y fortalecer su vínculo. No obstante, que Luis Miguel no acuda a la boda de su hija podría ser otro punto de inflexión que hiciera tambalear su reconciliación.

Paloma Cuevas en 2018. Gtres

[El gesto que desvela la buena relación de Paloma Cuevas y la hija de Luis Miguel: cómo y cuándo comenzó]

En cuanto a Paloma Cuevas, "la conoce y le trató desde bien chica", según desvelaron a EL ESPAÑOL. El interés por la hija de su pareja se refleja también en las redes sociales, donde ambas se siguen y comparten likes. Los 'me gusta' a las publicaciones de la mexicana llegaron después de que se conociera públicamente el romance de la socialité con Luis Miguel.

Pese a esto, y tras el ingreso hospitalario de urgencia del artista por un cuadro gripal el pasado 19 de agosto en Chile, él continuará con su gira mundial y Paloma será su fiel acompañante durante sus conciertos. Esta podría ser el argumento de ambos para declinar la invitación de Michelle a su boda.

Sigue los temas que te interesan