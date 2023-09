El día que Gustavo, el chófer de María Teresa Campos, presentó su dimisión con ella aún viva y decidió ser famoso

El rumor sobrevolaba las redacciones de algunos medios de comunicación en España, pero no ha sido hasta este pasado jueves, 14 de septiembre, cuando se ha confirmado: Gustavo Guillermo, el que fue chófer y mano derecha de María Teresa Campos, se ha convertido en uno de los fichajes estrella en la nueva edición de Gran Hermano VIP.

Gustavo Guillermo ha dado la sorpresa mayúscula y, según le consta a EL ESPAÑOL, ha sorprendido a propios y extraños con su decisión de enrolarse en el mundo televisivo. Hace cerca de 20 días, Gus -como se lo conoce cariñosamente en su entorno- tomó dos determinaciones: romper su contrato laboral con Campos -aún viva- y ser famoso.

"Soy Gustavo, la mano derecha de Teresa Campos, su asistente personal. Llevo 34 años a su lado y mi vida ha sido una maravilla a su lado", admite este hombre en su vídeo de presentación de GH VIP.

Gustavo Guillermo en su primer día en la casa de Guadalix.

Material audiovisual que, según se especificó en el directo del reality, fue grabado antes de la muerte de María Teresa. Añade Gustavo: "Me encuentro feliz de estar aquí, pero la pena la llevo por dentro. Esto para mí ha sido un regalo de ella. Ella hubiera querido que yo estuviera aquí, estoy seguro. Siempre me decía 'coge cualquier oportunidad'".

El hombre que siempre estuvo a la sombra de Campos, el guardián de todos sus secretos, el fiel confidente que nunca alzó la voz sin permiso, hoy se coloca bajo los focos. Voluntariamente. EL ESPAÑOL conoce cómo se fraguó este fichaje, las dudas que sintió el propio Gustavo en el proceso y el enfado estratosférico de las Campos.

"Llevaba negociando este tema antes del verano, mucho antes de que la situación de Teresa se agravase. A la primera que llamó fue a Terelu. Hubo mucha sorpresa de ella porque él nunca ha manifestado que le guste ese mundo", según una persona bien informada que conoce a las Campos.

Ni Terelu ni Carmen se pudieron imaginar nunca este giro -aunque el rumor de GH VIP les llegó y Gustavo se lo desmintió-. Ambas hermanas, por separado, en las dos llamadas que les realizó Gustavo, se mostraron "un poco como en shock, desubicadas y luego muy enfadadas con lo de que dejaba el puesto. Sobre todo Terelu".

No se entendió, sobre todo, la dimisión en un momento en que Teresa estaba tan crítica de salud. "Él te digo que les prometió que se quedaran tranquilas con respecto a intimidades de familia", apostilla esta persona.

La presentadora junto al que fue su hombre de confianza, Gustavo, en una imagen tomada en 2019.

Ahora bien, ¿qué ha empujado a este hombre a convertirse en concursante y, por ende, en personaje? Un buen amigo de María Teresa opina: "La motivación debe ser económica".

En esa línea, se ahonda: "La situación laboral de Gustavo hace tiempo que cambió, cuando Teresa ya no tenía trabajo y dejó de salir tanto como antes. Últimamente, su ocupación se había reducido y puede que también sus ingresos. El perfil de Gustavo es muy particular porque le ha dedicado gran parte de su vida a una mujer que ya no está y es normal que busque horizontes".

En la indecisión de Gustavo pesaron varios factores, pero, sobre todo, el hecho de perder el anonimato y que comiencen a aflorar públicamente cuestiones personales. De momento, Gustavo cuenta con el apoyo de su núcleo duro de amigos, entre los que se encuentra la colaboradora Belén Rodríguez (57).

Tras el fichaje de Gustavo, este pasado viernes, 15 de septiembre, Alejandra Rubio, nieta de Teresa, ha estallado como nunca en Así es la vida, donde colabora.

Lo primero que ha explicado Rubio es que "hace veinte días él presentó la dimisión, dijo que no iba a trabajar más con mi abuela", y que esto "fue una sorpresa para todos porque no nos esperábamos que en un momento en el que mi abuela estaba mal presentase esa dimisión".

Es en ese momento "cuando empezaron las negociaciones de Gran Hermano" -según Alejandra-, y todo el clan Campos "intuíamos que podía ser por eso, pero nadie le dijo nada... esperamos a que él lo contase".

Gustavo Guillermo en el Tanatorio de La Paz, en Madrid, tras la muerte de Teresa.

Sin embargo, no fue hasta "después del funeral de mi abuela en Málaga" cuando Gustavo "se lo dijo a mi madre" a pesar de que Terelu si que le dijo con anterioridad "'me ha llegado esto, pero no me lo he creído porque nos lo contarías', y él lo negaba, pero claro no podía hablar por el contrato de confidencialidad".

Alejandra también ha confesado que "la relación con mi madre y mi tía era cordial" porque "han sido muchos años juntos" y ha dejado claro que "no tengo ningún miedo" a lo que pueda contar en el concurso porque "no puede decir absolutamente nada de mí ni de mi familia".

Además, Carmen se ha puesto en contacto con su sobrina en directo, y le ha negado que hablasen con él antes de entrar al concurso animándole en esta nueva etapa: "Me dice Carmen que esa conversación no ha existido".

Por último, Alejandra ha aclarado que "mi abuela, por supuesto, no tenía ninguna constancia de esto, lo quiero dejar clarísimo, no era una opción y menos en las condiciones que estaba ella". Sin pelos en la lengua, la joven desvelaba que él llamó a su madre y a su tía para que le defendiesen en plató: "Él quería el apoyo de mi familia para su entrada y que de alguna manera le apoyáramos públicamente y que alguien estuviese en plató".

Ainhoa, pareja de Gustavo

Gustavo Guillermo junto a su razón de amor, Ainhoa.

Puntualizar que Ainhoa ha debutado en televisión este pasado jueves, para defender al que fuera el chófer y hombre de confianza de María Teresa Campos. Tiene 46 años y es madre de dos hijos adolescentes. Está separada desde hace años y vive, tal y como pudo saberse gracias a un reportaje exclusivo publicado por la revista Diez Minutos, a escasos metros del propio Gustavo.

A pesar de ser pareja desde hace años, Gustavo y Ainhoa -que son vecinos y tienen cada uno una casa en la misma urbanización- residirían cada uno en su propia vivienda. Aun así, el citado medio afirma que hacen prácticamente vida conjunta en la casa del conductor y, según su entorno, "están muy enamorados" y "no se separan nunca".

Ainhoa y Gustavo se conocieron, de forma fortuita, en una piscina de Paracuellos del Jarama. A través de las redes sociales del que fue asistente personal de la mítica Teresa Campos se puede ver cómo es su día a día. Los viajes y el lujo son algunas de las pasiones que comparten Gus y Ainhoa.

Pese a que tiene muchos amigos famosos, Gustavo Guillermo tiene claro a quién se lo debe todo. "La lealtad se paga con lealtad", puede leerse en su bio de Instagram. ¿Seguirá siendo así tras su paso por Gran Hermano VIP?

