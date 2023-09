Hablamos con Rocío Camacho, 'influencer' experta en salud mental: "Por un 'post' he ganado 9.000 euros"

Es uno de los nombres del momento. Cuenta con más de 1,5 millones de seguidores en las redes sociales, acaba de volver de su viaje a Nueva York y está enfocada en el próximo libro que lanzará el año que viene sobre la salud mental. Rocío Camacho (28 años) lleva siete años dedicándose a crear contenido en las redes, aunque alcanzó el estrellato en 2021 por dos razones: la publicación de Co(n) razón y su relación con el actor Álex González (43).

La influencer decidió centrar su trabajo en enseñar a sus seguidores a cuidar la salud mental a raíz de su episodio de estrés y ansiedad a causa de la gestión de su marca de ropa, Seima. Ella misma avanza que ser 'it girl' parece fácil, pero que hay mucho curro detrás. EL ESPAÑOL habla con ella.

¿Cómo fueron sus comienzos en el mundo de las influencers?

Me fui de Erasmus cuando estaba en tercero de carrera, cuando estaba estudiando Filosofía inglesa, y cuando volví, mi prima me dijo que había un boom de influencers, que era cuando dieron el salto Dulceida (33), María Pombo (28) y demás. A mí eso me sonaba rarísimo, pero mi prima me dijo que con eso se hacía dinero, que la gente viajaba mucho, que le regalaban cosas... Entonces ella me hizo varias fotos, subí dos o tres con toda la vergüenza del mundo, y llegaron a los 1.000 y pico me gustas, que para mí entonces eso era una barbaridad. A partir de ahí me contactó una marca para regalarme unas botas de verano a cambio de una foto. Y así poquito a poquito, hasta que de repente una marca de joyas me dijo que si subía tres publicaciones me pagaban 50 euros. Así fue como empezó todo.

[La enfermedad de la 'influencer' Natalia Osona que le quita el apetito y le provoca inflamaciones intestinales]

Rocío Camacho, en su último viaje a Nueva York. Instagram

¿Qué pensaron sus padres al respecto?

Mi padre no lo vio en ningún momento como si fuera un trabajo, y a mi madre no le gustó. Discutía mucho con ella porque me decía que eso no era un trabajo y que me centrase en terminar la carrera. Yo siempre he sido una persona que me he guiado mucho por mi instinto, y cuando vieron que empezaba a hacer un poco más de dinero me dijeron: "¿Tú crees que te puedes ganar la vida con esto?" Y yo dije "yo creo que sí, trabajando, como en todo, y siendo constante", y me dijeron que tirara para adelante. Aunque a día de hoy a mi madre no le gusta que comparta demasiadas cosas de mi vida.

Hay gente que lo que usted hace no lo considera un trabajo.

En parte entiendo que haya cierta frustración. Una de mis primas es médica, y ha tenido que irse a vivir fuera para estudiar, que eso supone una gran inversión económica. Es un esfuerzo que en realidad lo comparas con nuestro trabajo y con cómo se pagan las dos cosas y claro... Entiendo que genere frustración, pero al final la publicidad se paga como se paga y nadie nos regala nada.

¿Cómo es su día a día?

No tengo una rutina como tal, porque hay días que me levanto y tengo que grabar un montón de campañas, tengo reuniones para organizar ciertos retos, proyectos... Y hay otros días que de repente tienes un rodaje, un evento o un viaje. Lo único que me da rutina es el gimnasio y sacar a mi perra.

¿Por qué empezó a centrar su contenido en la salud mental?

Las redes sociales están muy explotadas y ha habido momentos en los que me sentía un poco perdida o no me sentía identificada con el contenido que subía. Lo hacía un poco por inercia, porque tenía que subir algo para que no se olvidaran de mí. Sentía que había muchísimos perfiles iguales, y decidí apostar por un contenido que sabía que iba a generar más polémica, pero me apetecía diferenciarme en algo y hacer algo más trabajado junto a un equipo de editores para dar voz a ciertos temas.

Parece que a día de hoy todo lo que se vende en las redes es una vida maravillosa y rica, entonces creo que está guay también hablar de todos los problemas que hay detrás, de todas las inseguridades que tenemos todas las personas conocidas o no, y creo que ahí está ahora mismo mi punto diferencial.

Yo he estado con ansiedad varios años, cuando empecé en redes sociales. Estuve viviendo con lo que ganaba de las redes y luego lancé mi marca de ropa, Seima. Yo pensaba que iba a ser algo facilísimo y, lógicamente, como cualquier negocio, no lo fue. A partir de ahí intenté hacerlo todo sola y eso al final me generó un estrés y una ansiedad que no supe controlar hasta que mis padres tuvieron que dar el golpe en la mesa para decir "o buscas ayuda o cierras el chiringuito".

Rocío Camacho. Instagram

Y ahora, ¿ya está mejor?

Sí, bueno, estuve con una psicóloga durante un montón de tiempo. Lo dejé hace ya unos meses y estoy pensando en volver porque me hacía muy bien. Todos tenemos cosas que hay que profundizar, que hablar y que aprender. Está bien relajarse y saber que no se puede con todo. Y si hay que hacer una pausa o cerrar algo porque no se puede, pues se cierra y ya está. Eso tampoco hay que verlo como un fracaso.

Yo sé que genera mucha risa el decir que hacemos mucho, porque todas decimos lo mismo, pero no se ve lo que hay detrás de las redes. Hay muchísimas reuniones, trabajo con un equipo dividido, grabo para cada vídeo mensual, hablo sobre temas de salud mental y cuento con una psicóloga, porque yo no soy profesional de nada y tampoco quiero dar consejos que no me toquen dar, las colaboraciones que haga... Entonces es un trabajo bastante laborioso durante 365 días al año, que es muy guay, pero que también hay momentos en los que es un poco cansado.

¿Tiene algún sueño o algún objetivo a largo plazo?

Estoy trabajando ahora mismo en mi segundo libro que sale en 2024, que está siendo un reto bastante grande, y luego otros proyectos que también están ahí cociéndose, pero que de momento prefiero no decirlo porque sólo basta hacerlo para que se gafe.

Hace dos años, justo con el lanzamiento de su primer libro, se le relacionó con el actor Álex González. ¿Hubo realmente algo entre los dos?

Yo creo que las personas que están en el pasado están en el pasado por algo, y yo voy a hablar de mi presente, que tengo una pareja y que estoy feliz. Creo que a lo largo de nuestra vida pasan muchas personas, cada una nos deja un aprendizaje y nos tenemos que quedar con eso y ya está.

¿Entonces él le dejó un buen aprendizaje?

Claro, pero como todas las personas que han formado parte de nuestra vida.

¿Habló de él en su libro?

He tenido varias relaciones, he estado con varias personas, entonces no hablo de una en concreto, hablo de aprendizajes en general que yo he hecho. No me he centrado en ninguna persona en concreto, la verdad.

Rocío Camacho. Instagram

¿Qué es lo más difícil de ser influencer?

Uy, pues a veces todo el tema de las críticas, el hacer daño, todo esto dependiendo los días y el momento en el que estés anímicamente. A veces se lleva bien, a veces mal. Aunque creo que como todo es cuestión de tiempo, acostumbrarte y hacerte a la idea de ese tipo de críticas y saber que siempre va a haber gente mala que intenta hacer daño. Al principio yo lo pasaba fatal porque me hablaban o me decían cualquier cosa, metiéndose con mi familia, con amigas mías o escribían a gente cercana a mí y me generaba una sensación de rabia y de impotencia... que contestaba a todo el mundo. Ahora no hago caso ni de los buenos ni de los malos comentarios, tiene que haber un equilibrio.

¿Cuánto ha sido lo máximo que ha cobrado por hacer una colaboración?

Dependiendo si es un plan anual, si es un algo mensual o si es a corto plazo, y también de la marca. Pero normalmente cuando es algo a largo plazo hay alguna campaña, así que se cobra bastante bien. No te puedo decir tampoco una cifra exacta por lo que te digo, pero todo el mundo lo sabe, que el mundo de la publicidad se paga bastante bien. Por un post lo máximo fueron 9.000 euros, y anual me da miedo decirte algo, porque depende de muchas cosas y varía muchísimo.

¿Quién es el mejor o la mejor creadora de contenido?

A mí siempre me ha encantado María Pombo, porque creo que transmite muy bien los valores de familia, no simplemente soy guapa, soy famosa y tengo dinero para mí. Creo que es una persona que transmite valores de verdad y cercanía con la gente, y por eso está donde está.

Rocío Camacho. Instagram

[Dulceida, la primera 'influencer' de España, alcanza un nuevo récord: los motivos reales de su ascenso]

¿Se dedicaría al mundo de la televisión?

No me veo mucho, pero nunca digas nunca. Yo, si te soy sincera, la tele la veo poco. Suelo consumir más plataformas como Netflix, Amazon Prime, que cadenas como Telecinco y cosas así, que no soy muy fan de ellas. Creo que es un medio imprescindible, pero a mí lo que me tiene enganchada son las plataformas.

¿Qué es lo mejor que le da su trabajo?

Conocer a seguidoras a partir de hacer los vídeos mensuales para mí es algo súper reconfortante, el conocer a tanta gente que se te acerque como si fuesen amigas tuyas a decirte 'oye, no te quiero molestar, pero que este video tuyo me ayudó muchísimo, y gracias a lo que dijiste tomé la decisión de hacer esto'. Que te vean como una amiga para mí es un regalo y me hace sentir súper motivada para seguir haciéndolos.

¿Es feliz?

Sí, mucho. Estoy en un momento de mayor estabilidad de mi vida, tanto emocional como profesional. Estoy en un momento muy bueno, ojalá dure mucho.

Sigue los temas que te interesan