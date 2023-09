De vender toldos a hacer giras mundiales imitando a su ídolo: así es el misterioso doble de Luis Miguel

Su vida anónima dio un vuelco. Guillermo Elías vendía toldos en la El Trébol, una empresa "familiar" de Lanús, ciudad de la provincia de Buenos Aires. Este argentino, que no desvela su edad, levantaba comentarios cada vez que le veían: que si era igual que Luis Miguel, que si se daba un aire a ese cantante mexicano...

Guillermo Elías conocía al artista -difícil no conocerlo- pero no tenía ni idea de sus boleros. Al revés: lo que le gustaba era el rock duro, que tocaba con su grupo, llamado Leningrado. Versionaban a bandas de heavy, aunque poco a poco se lanzó a las rancheras. Y de ahí ya solo había un paso: el de imitar a aquella celebridad que decían asemejarse.

Un peluquero terminó por empujarlo al éxito, explican en una entrevista del diario argentino Clarín: el profesional le puso mechas a lo 'Luismi' y le impulsó en esta carrera. "Un día estaba en el boliche El Bosque, de Quilmes. Vino uno y me dijo: 'Vos tenés que estar ahí arriba haciendo un tributo a Luis Miguel'. Y me dejó pensando", relataba este misterioso protagonista.

Después contrató a una productora y grabó un vídeo con pantalla partida. "De un lado Luis Miguel y del otro, yo. Con ese material yo ofrecía mis servicios y además entrenaba horas para saber cómo moverme según sus movimientos y gestos", contaba. Y le salieron bolos: a Elías le llamaron de una boda en Ushuaia, luego en isla Margarita, en una boda de Venezuela...

Poco a poco ganó popularidad. Hizo anuncios, espectáculos... y le fichó un representante mexicano. Quería que actuase en la celebración de los 15 años y en otros actos. Gracias a la serie de Netflix sobre el cantante, se impulsó su carrera. Le llaman para todo y se ha mexicanizado", según cuenta.

Jamás, eso sí, ha hablado con el verdadero Luis Miguel. Hace unos días, se encontraron en un concierto: el cantante se paró frente a él a dos metros y "quedó atónito" al verse como en espejo. "Yo no quiero vivir la vida de Micky", aclara. Solo busca trabajar y, al terminar, "guardar el disfraz".

¿Y qué opina de esta extraña vida? Según el artículo mencionado, tiene claro quién es. "¿Cómo se hace para no enloquecer en este juego de ser él constantemente?", le preguntan. "Si me confundo, me fijo en la cuenta del banco. Al instante me doy cuenta de quién soy. Él se lleva los dólares, yo facturo en pesos". Nunca, dice, contestaría a la pregunta de si lo ha suplantado en alguna ocasión.

"No tiene reemplazo. Es un artista de primera línea, no un estafador", matiza. De joven practicó boxeo, pero lo dejó porque vivía de su cara: es lo que le ha llevado a los escenarios de medio mundo. Además, mide un metro setenta y seis (apenas dos centímetros menos que su imitado), tiene un microtrasplante capilar, se broncea a menudo y se cuida para mantener el parecido, incluso yendo al dentista para lucir esa sonrisa impoluta.

En cuanto a posibles polémicas en torno al astro mexicano, Elías calla. No quiere meterse en su vida igual que rechaza el 'playback'. Su método es cantar sobre las pistas de Luis Miguel en vivo. "Él es tenor, yo tengo dos tonos más abajo, así que los altos se lo dejo a él. Hago un acompañamiento", apunta. Calcula que hay unos seis imitadores más en Argentina, pero que es el "número uno". "Sé que soy el mejor animador para una fiesta. Siempre que termina la fiesta la frase que recibo es: 'la rompiste'. Hago bailar a cualquiera"

