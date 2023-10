Belén Esteban rompe las redes con este vestido (de firma española) en el estreno de su nuevo programa

Las influencers no son las únicas que agotan todo lo que se ponen y es que la plataforma de entretenimiento más popular del momento, también crea tendencia con los estilismos de sus protagonistas. Prueba de ello ha sido la última campaña que ha lanzado en redes con motivo del estreno de ¡Sálvese quien pueda!, el nuevo formato del conocido programa Sálvame. Entre los protagonistas se encuentran los ya conocidos, de Terelu Campos (58 años) a Kiko Matamoros (66), pasando por Lydia Lozano (62), María Patiño (52) o Belén Esteban (49).

Todos ellos forman parte de esta nueva campaña en la que sus frases más repetidas se convierten ahora en el claim del mismo, pero eso sí, en Miami. Una campaña que no ha dejado a nadie indiferente por ese toque dosmilero que tanto nos gusta en estos últimos años. Y no ha sido otra que la mismísima Belén Esteban quien ha sido la encargada de romper, literalmente, las redes con su look made in Spain desde la otra punta del mundo y subida a un Ferrari.

La polifacética empresaria y colaboradora ha vuelto a confiar en la firma asturiana Celia B. Lo ha hecho con uno de los modelos más famosos de la firma, un vestido de lentejuelas con degradados de color en tonos verdes y rosas que sienta de maravilla gracias al corte en la cintura y al que Belén le ha dado un toque más informal combinándolo con deportivas.

[¡No a un otoño-invierno aburrido y sin color! Celia B reivindica la alegría en el vestir en su nueva colección]

Belén Esteban luce vestido de Celia B.

Sin embargo, no es la primera vez que la firma asturiana hace acto de presencia en Netflix. Hace un par de años sus diseños también cautivaron a los fans de Sex Education, otra de las series adolescentes de mayor audiencia en la plataforma. Ruby Matthews, personaje interpretado por Mimi Keene, toma especial importancia en la última temporada de la serie, y lo hace con un vestido floral de Celia B, el vestido Singapore. También lo es el diseño amarillo que luce la señorita Sands, interpretada por Rakhee Thakrar, durante una cena en el cuarto episodio.

Fue la propia diseñadora la que se puso en contacto con la directora de vestuario, a quien le gustó lo que vio y finalmente salieron dos prendas que fueron reconocidas en la serie por muchos de los espectadores.

También recientemente se ha colado entre bambalinas en la cuarta temporada de la serie de Netflix Never Have I Ever, bautizada en español como Yo Nunca, tras haber triunfado con ya en la tercera temporada con un colorido top que no dejó indiferente a nadie.

Vestido Diamantina de Celia B.

El vestido que luce Belén Esteban es el modelo Diamantina, que se describe en la web de la firma como un vestido corto tricolor con manga larga. Su precio es de 300 euros.

Sigue los temas que te interesan