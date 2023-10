Hablamos con la abogada de Juan José Ballesta: "La mujer que le ha denunciado está ingresada en un psiquiátrico"

Este pasado lunes, a las 19:30 horas, saltaba la noticia de un supuesto caso de agresión sexual por parte del actor Juan José Ballesta (35 años) a una amiga de la infancia en Madrid durante el pasado mes de julio. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con su abogada, Beatriz Uriarte, del despacho Ospina Abogados de Juan Gonzalo Ospina, para saber cómo se encuentra el protagonista de El Bola y cuál es su versión de los hechos.

"La señora que le ha denunciado está en un psiquiátrico y le dijo a las enfermeras que le habían violado dos personas, una de ellas Juanjo, pero que no sabía qué día, que creía que en julio porque le saltó una alarma en el móvil diciendo que había estado en Parla. Tiene un trastorno de esquizofrenia paranoide, en los informes consta que tiene alucinaciones auditivas, que escuchaba voces, y que tenía un elevado consumo de cocaína y heroína", señala a este medio Beatriz, su abogada.

La letrada asegura que "lo primero es ver en qué circunstancias se le ha tomado declaración a esta señora". "Dudo que puedas tomar declaraciones a una persona con esquizofrenia, darle credibilidad y menos si está drogada, que es una barbaridad. Él, por supuesto, lo niega y asegura que no la conoce de nada. Para ser una amiga de la infancia no tiene ni su teléfono, ni sabe dónde vive, ni tiene ni idea de su vida", continúa Beatriz.

Juan José Ballesta. Gtres

Juan José, que se encuentra "perfectamente", se personará el próximo día 7 de noviembre en los Juzgados de Parla para prestar declaración. "Iremos, declararemos, y diremos que no tenemos ni idea de quién es la mujer, no la conocemos de nada. Él lo que me ha dicho es: 'Beatriz, ¿qué quieres que te diga? No sé quién es. El día 7 iré y ella no puede tener nada contra mí porque no la conozco'", subraya Uriarte.

El bufete también ha emitido un comunicado "con el fin de salvaguardar el debido proceso en respeto al derecho de información recogido en el artículo 20 de la Constitución Española". Piden "respeto a la presunción de inocencia de nuestro representado" y Juan José "se muestra colaborador con la Justicia, respeta el proceso y sus tiempos". Concluyen que "han detectado profundas contradicciones en el caso, por lo que pedimos cautela en el vertido de informaciones y más aún en lo relativo a opiniones".

Juan José Ballesta. Gtres

Ospiga Abogados también lleva la representación en España de la familia de Edwin Arrieta, presuntamente asesinado en Tailandia por Daniel Sancho (29), hijo de Rodolfo Sancho (48). "La familia de Edwin Arrieta Arteaga ha decidido designar como representación letrada en España al despacho penalista Ospina Abogados, nombrando como representantes legales, a efectos de defender sus intereses, a los letrados don Juan Gonzalo Ospina Serrano, a don Juan Antonio García Jabaloy y a doña Beatriz Uriarte Arreba mediante carta de encargo legalizada", explican en una publicación de su página web.

Reacciones de famosos

Varios rostros conocidos como el de Juanjo Artero (58), Sara Escudero (42), Llum Barrera (54), Elisa Matilla (57) o Pablo Puyol (47), entre otros, han reaccionado a la presunta agresión sexual de Ballesta.

"Ha sido un trasto, pero la palabra trasto es naif. Vete tú a saber. En una noche de borrachera se han liado, pasa algo... Qué horror. Me da mucho coraje que por el hecho de... Me da igual ella o él, con una situación mediática de poder, es muy atractivo para alguien que tiene un momento de desesperación. Yo entiendo que muchas veces hay gente que haces cosas no tanto por jorobar o buscar tanto, sino por 'estoy desesperada, necesito dinero, voy a un programa donde me paguen por decir cosas, me da igual mentir'", confesaba, impactada, Escudero.

Compañeros de Juan José Ballesta se posicionan sobre la denuncia JALEOS

La cómica sentenciaba que confía en la Justicia y que hay que tener "cuidado porque es absolutamente injusto, una mentira que te jode la vida o te tronca la carrera en el momento en el que estés. Qué horror, qué horror".

Llum Barrera concuerda con ella y considera que todo sigue siendo "presunto". "Si se demuestra que es verdad... Lo siento mucho, hay que pensarlo muy bien antes. Pero mira, lo siento por él y por la víctima que lo haya sufrido, claro. Es difícil, difícil".

