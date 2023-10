De Juanjo Artero a Llum Barrera: los famosos opinan de la presunta agresión sexual de Juan José Ballesta

La información se ha hecho pública este pasado lunes, 9 de octubre, en el espacio vespertino de Telecinco, TardeAR, y ha zarandeado los cimientos de los medios de comunicación: el actor Juan José Ballesta (35 años), reconocido como El Bola en el mundo del séptimo arte, ha sido denunciado por una amiga de la infancia que lo acusa de una supuesta agresión sexual cometida el pasado mes de julio.

El artista tendrá que acudir el próximo 7 de noviembre a declarar en calidad de investigado al Juzgado de Instrucción número 4 de Parla (Madrid).

Una impactante información sobre la que Juan José Ballesta guarda silencio por el momento, pero acerca de la cual sí se han pronunciado diferentes rostros conocidos de nuestro país, que han reaccionado con sorpresa y cautela ante el convulso momento que atraviesa el popular actor.

[El actor Juan José Ballesta, acusado de agresión sexual por una amiga]

Juan José Ballesta en un acto público en Madrid, en julio de 2022. Gtres

Juanjo Artero (58), amigo personal de Juanjo, ha reaccionado con gran estupefacción, y ha pedido públicamente que se respete "la presunción de inocencia" hasta que Ballesta, junto con su equipo legal, cuente su versión de lo sucedido el pasado julio, cuando la denunciante asegura que el actor introdujo la mano en su ropa interior y le realizó tocamientos.

"No opino sobre eso. Juanjo es un amigo y no sé, no tengo ni idea. No he hablado con él porque si no me lo hubiese contado. Mejor no opinar. Si está en manos de la justicia, que hable la justicia", ha afirmado el inolvidable protagonista de Verano azul. "Juanjo es un compañero, como un niño lleno de alegría, muy buen compañero", ha añadido Artero.

Una sorpresa que comparte Sara Escudero (42), sin palabras al enterarse por la prensa de que el actor ha sido denunciado por agresión sexual: "Me ha dado un escalofrío. ¿Juanjo? Me es imposible de creer, me es imposible".

"Tengo cerca parejas que se han separado donde ellas han hecho y han mentido y quemado el coche, han hecho atrocidades. Entonces, la igualdad es la igualdad. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¿Eso es alguien que busca un momento? ¿'Es mi momento, voy a enredar ahora que Juanjo está muy en activo' y quiere jaleo? No me lo puedo creer, tío", ha confesado Escudero, impactada, asegurando que conoce al actor y sabiendo "el corazón que tiene" no da crédito a la supuesta agresión sexual.

Sara Escudero en el 'photocall' de la ficción 'Me he hecho viral', este pasado lunes día 9. Gtres

"Ha sido un trasto, pero la palabra trasto es naif. Vete tú a saber. En una noche de borrachera se han liado, pasa algo... Qué horror. Me da mucho coraje que por el hecho de... Me da igual ella o él, con una situación mediática de poder, es muy atractivo para alguien que tiene un momento de desesperación. Yo entiendo que muchas veces hay gente que haces cosas no tanto por jorobar o buscar tanto, sino por 'estoy desesperada, necesito dinero, voy a un programa donde me paguen por decir cosas, me da igual mentir'", apunta Sara.

Y remata: "Qué horror, qué cuidado hay que tener con eso porque es absolutamente injusto, una mentira que te jode la vida o te tronca la carrera en el momento en el que estés. Qué horror, qué horror. Confío en la justicia".

Por otro lado, Llum Barrera (54), que interpretó a la madre de Juanjo en Servir y proteger, afirma que tanto con ella como con el resto del equipo fue "un amor". "Nunca vi ningún problema, pero claro, esos problemas no se ven. Cuando surge una situación así, vete a saber qué le ha pasado por la cabeza o en qué situación se ha encontrado. No tengo ni idea", reconoce Barrera, destacando que "independientemente de lo que haya pasado" el actor tendrá "una mancha de por vida que hace mucho daño".

"Al menos para mí de momento es presunto. Si se demuestra que es verdad... Lo siento mucho, hay que pensarlo muy bien antes. Pero mira, lo siento por él y por la víctima que lo haya sufrido, claro. Es difícil, difícil", remacha Llum, con prudencia, apelando a que tendrá que ser la justicia la que determine si el actor es culpable o inocente.

Llum Barrera posando en el estreno de la mencionada película. Gtres

"No conozco a Juanjo, no he coincidido con él nunca y no sé nada. Pero hasta que no lea la noticia no tendré una opinión", ha opinado Elisa Matilla (57), evitando pronunciarse sobre este delicado asunto.

Una postura muy diferente a la de Cristina Rapado, que no ha dudado un segundo en "poner la mano en el fuego" por la inocencia de Ballesta: "Yo he coincidido muchas veces con él, no laboralmente pero sí de fiesta. Conozco a su exmujer, a su familia, es preciosa. Él siempre ha sido un tío, me extraña mucho. Es un chico un poco a la antigua usanza, yo a él le digo 'eres el Alfredo Landa de esta nueva era'. Es muy caballero, muy respetuoso con las mujeres. Es muy caballero".

Por último, y reconociendo que apenas conoce a Juanjo, Pablo Puyol (47), que sorprendido por la noticia ha dejado claro que si es cierto que ha agredido sexualmente a la presunta víctima, "que pague con todas las consecuencias".

Sigue los temas que te interesan