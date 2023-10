Preocupación por el estado del actor Al Pacino: sus impactantes imágenes en un paseo por Los Ángeles

Alfredo James Pacino, conocido como Al Pacino (83 años), ha vivido estos últimos meses una montaña rusa de emociones. A finales de mayo, el actor anunciaba, a través de sus representantes, que iba a volver a ser padre, pero esta vez con su nueva pareja, la productora Noor Alfallah (29). Una semana después, el 6 de junio, nacía Roman, el cuarto hijo para él.

Desde entonces, se cuentan con los dedos de una mano las ocasiones en las que se ha visto públicamente a Al Pacino, aunque todas ellas las ha hecho junto a la productora. La última de ellas, y que ha preocupado a sus seguidores, ha sido este pasado lunes, día 9 de octubre.

Las imágenes muestran al protagonista de El Padrino con un aspecto muy desmejorado paseando por las calles de Los Ángeles: él solo, con un café en una mano y en la otra su teléfono móvil. Aunque Al Pacino ya tiene 83 años, en los últimos meses su imagen se ha deteriorado exponencialmente.

Al Pacino y Noor Alfallah, el 9 de octubre de 2023 en Los Ángeles. GTRES

En cuanto a su aspecto físico, se puede ver al intérprete con ojeras, los ojos rojos y el cabello muy despeinado. Además, viste un pantalón de chándal que combina con una chaqueta de traje y unas zapatillas negras. Una imagen que dista mucho de sus apariciones anteriores que estaban protagonizabas por su elegancia a la hora de escoger sus estilismos.

Después de estas primeras imágenes se han publicado otras en las que ya no aparece solo y en las que está acompañado por su pareja, aunque le precede a mucha distancia. No han sido meses fáciles para la relación, aunque por el momento continúa unida, como se puede ver en las fotos. Lo que no queda claro es en que situación se encuentra la pareja después de las noticias publicadas desde el nacimiento de su hijo, que acaba de cumplir cuatro meses.

Lo que parecía ser una alegría para la familia, se convirtió en un asunto bastante polémico, ya que Al Pacino llegó a desconfiar de su pareja, 53 años más joven que él y con quien lleva varios años de relación. Le resultaba imposible ser padre tan mayor y por eso llegó a no creer a su compañera sentimental, Noor Alfallah, provocando una pequeña crisis entre ambos. Finalmente, y para asegurarse de que se trataba de su hijo, el intérprete le pidió una prueba de paternidad.

Al Pacino en su paseo por Los Ángeles. GTRES

Unas sospechas justificadas, ya que según revelaron fuentes cercanas al actor, éste padece una enfermedad que podía llegarle a provocar la infertilidad. Sin embargo, en los papeles presentados por la pareja en los juzgados, ambos firman la declaración voluntaria de parentesco que prueba que Al Pacino es el padre biológico de su hijo.

Tres meses después del nacimiento del pequeño, las polémicas volvían a la vida de la pareja. Noor Alfallah solicitaba la custodia física de su hija, aunque se mostraba dispuesta a otorgar derechos de visita razonables y que ambos compartiesen la custodia legal, por lo que el actor podrá decidir sobre temas relacionados a su hijo. Además, su pareja solicitaba que fuese él quien se encargase de pagar los honorarios legales y cualquier coste relacionado con el proceso. Todas estas noticias podrían haber afectado al estado anímico y físico del laureado actor.

