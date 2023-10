Irene Villa responde a las palabras de Nuria Fergó sobre su relación: "¿No somos amigas? Pues nada"

Irene Villa (44 años) está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, tanto en el ámbito personal como profesional. Todo ello, a pesar de las noticias que la han rodeado estas últimas semanas y sobre las que no ha dudado en contestar en cada una de sus apariciones públicas.

Hace apenas dos semanas, la cantante Nuria Fergó (44) anunciaba su compromiso con Juan Pablo Lauro (41), su exmarido, después de más de un año de relación. La pareja se separó en 2018, después de siete años de matrimonio y tres hijos en común. La relación entre ellos, a pesar de la separación, era cordial. Sin embargo, después de que Fergó y Villa coincidiesen en un photocall, donde la cantante aseguró que no eran amigas, todo ha cambiado.

Un comentario que según explica a EL ESPAÑOL no le molestó, pero le cuesta entender: "Cada uno es dueño de lo que habla, pero a mí ya me ha dejado clara su postura". A pesar de que no tuviesen una relación muy estrecha, la presentadora siempre ha defendido que su relación era "normal y corriente". Sin embargo, ahora todo podría cambiar: "¿No somos amigas? Pues nada. Sus motivos tendrá".

Irene Villa y Nuria Fergo en un photocall.

A pesar de las últimas declaraciones de la malagueña, Villa señala que su vinculo con Lauro sigue muy fuerte gracias a los tres hijos que tienen en común: "Gracias a los niños estamos bastante en contacto. Hay bastante comunicación, afortunadamente". Una polémica con la que todo puede peligrar, aunque es algo a la que se niega la presentadora: "Lo más importante son nuestros hijos y por su bien tiene que haber fluidez".

Su futura boda

El pasado mes de mayo, Irene Villa anunció que volvía a pasar por el altar con su pareja David Serrano tras una romántica pedida de mano y dos años y medio de relación. De hecho, ya está preparándose para su gran día: "En noviembre empezaré las pruebas del vestido. Va a ser un momento muy bonito". Por el momento, no quiere decir la fecha de su boda, aunque sí afirma que será en 2024.

Además de estar feliz por su futuro compromiso, Villa también está a punto de dar un giro a su vida personal. En cuanto acaben las obras en casa de su pareja, se mudará a Soria junto a él: "Estoy muy feliz por este cambio, David está adaptando su casa para que pueda tener una mejor calidad de vida. Ya que es una casa con cuatro plantas y no tiene ascensor. Mis hijos están muy felices con el cambio".

En lo que tiene que ver con su salud, la presentadora también tiene muy buenas noticias, ya que, según explica, hace mucho tiempo que no ha tenido que pasar por quirófano para tratar sus problemas en la pierna: "Estoy viviendo el mejor momento de mi vida, pero sobre todo en lo que respecta en mi salud".

En lo profesional, también está viviendo un momento dulce y se está preparando para hacer el Camino de Santiago, donde será la madrina de la Fundación También. Todo esto con un único objetivo: adaptar los caminos a personas con cualquier tipo de discapacidad.

