Un Jaguar de 120.000 euros, anillos de rubíes y un cuadro de Juan Carlos I: la herencia de Olivia Valère, en disputa

Fincas dentro y fuera de España, un elegante coche de lujo, anillos y colgantes con piedras preciosas... Los tres hijos de Olivia Valère se verán las caras el próximo 25 de octubre en un juzgado de Marbella para decidir qué propiedades de su madre, fallecida en 2022, se repartirán entre ellos.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al listado que presentará entonces Carinne, la única hija de la empresaria francesa de origen marroquí. En esta lista figura un Jaguar rojo, modelo XK1500TS, cuyo precio, según las fuentes consultadas por este periódico, ronda los 120.000 euros (de segunda mano).

A ello hay que añadir dos cuadros del artista Robert Silvers. Se trata de dos de sus conocidos Fotomontajes, que reproducen una imagen enorme a través de minúsculas fotografías. Concretamente, son las obras Rey de España, que representa el rostro de Juan Carlos I (85 años), y Bandera Americana, que conforma la enseña nacional de Estados Unidos.

[La herencia de Olivia Valère, al borde del juicio: sus tres hijos pleitean por ella a la sombra de su viudo]

El Jaguar que Carinne cita en el listado de bienes que acompaña a su demanda. EL ESPAÑOL

Este listado es uno de los anexos de la demanda con la que Carinne ha solicitado la intervención judicial de la herencia para su división. De hecho, a la hora de enumerar estas obras de arte, la defensa de la heredera señala que las tres están "en poder ilegítimo" de Phillip Roger (82), el viudo de Valère.

Al no existir un testamento, a cada uno de los tres hijos de la socialité le corresponde un tercio de la herencia. Ahora bien, primero hay que establecer qué bienes forman parte del legado. Y ese trámite —denominado formación de inventario— se celebrará a las once de la mañana en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Marbella.

En la demanda, Carinne también incluye como otro de los bienes que, a su juicio, deberían repartirse "el 50% del título de propiedad de la finca apartamento sita en Avenue de Lamballe, París". Se trata del domicilio en el que Valère falleció el 9 de junio de 2022, a consecuencia de un cáncer de estómago.

La lista recoge, a su vez, una finca en Portugal, varias en Marbella y 16 anillos. Entre ellos, uno, de oro blanco y diamantes; un segundo, de zafiros y rubíes y un tercero, de diamantes de 5,9 quilates.

[Xavier, hijo de Olivia Valère, sobre la guerra familiar: "Sólo quiero que mi madre esté tranquila y su alma vuele alto"]

Philippe y Olivia Valère en su discoteca de Marbella.

La demanda también enumera varios colgantes y relojes de lujo, de marcas como Piaget, Cartier, Chopard o Audemars Piguet, y otras fincas dentro y fuera de España. Siempre según el escrito presentado por la demanda de Carinne, sobre la parte de algunos de estos terrenos que pertenece a Roger pesan embargos de Hacienda, un asunto que habrá que abordar en el reparto de las propiedades.

El próximo día 25, los tres herederos deberán presentar sus listados de bienes ante el Juzgado. Además de Carinne, acudirá su hermano Arnaud y su hermanastro Xavier, el único de los hijos de Roger y Olivia.

Ahora bien, de no coincidir las tres listas, lo cual es probable, el conflicto por las cuantiosas propiedades de la empresaria podría acabar en un juicio. Si no hay acuerdo entre las tres partes sobre el inventario, será un juez el que decida qué bienes forman parte y cuáles no de la herencia.

Luego, sería un perito el que los tendría que tasar y un contador-partidor el que propondría una división: unos bienes para Arnaud, otros para Carinne y otros para Xavier. Si alguno de los herederos no está de acuerdo con este reparto, sería la Justicia la que determinará, finalmente, cómo se distribuyen las propiedades.

[Muere Olivia Valère, la reina de la noche marbellí, a los 75 años]

En su demanda, Carinne relata que Phillipe Roger y Olivia estaban separados legalmente desde el año 1984, según una sentencia del Tribunal de Grande Instance de París, por lo que éste no podría disfrutar de la llamada cuota viudal.

En conversación con este periódico, Emilia Zaballos, abogada de la heredera, señala que su clienta está "triste y dolida" porque no se le ha permitido acceder a las pertenencias de su madre, como joyas, abrigos de piel o bolsos de lujo, "que están en paradero desconocido". La letrada avanza que el día 25 pedirá una explicación sobre dónde se encuentran estos objetos que pertenecieron a Olivia.

Olivia Valère

Olivia Valère junto a Paris Hilton en Marbella. Gtres

Olivia Valère, cuyo nombre real era Olivia Ohana, falleció el 9 de junio de 2022 en una de sus viviendas. Concretamente, en la situada en la Avenida de Lamballe de la capital francesa. Aunque la muerte se produjo en París, la empresaria tenía su residencia habitual en España, donde era residente fiscal.

Valère estaba divorciada de su primer esposo, Albert Albouhair, padre de Arnaud y de Carinne (apodada Karen). Posteriormente, la empresaria francesa, de origen marroquí y afincada en Marbella durante gran parte de su vida, se casó con el abogado Philippe Roger, al que conoció en París y con quien tuvo un único hijo, Xavier.

[Primer aniversario de la muerte de Olivia Valère: la verdad sobre la guerra familiar por su herencia]

Fue, precisamente, en la capital malagueña donde Olivia se convirtió en una celebridad. La jet set de los 80 y los 90 —Jesús Gil, Adnan Khashoggi, Julio Iglesias, Sean Connery, Elizabeth Taylor, Alain Delon, por citar sólo a seis— acudían asiduamente a su club, convertido entonces en uno de los epicentros del lujo marbellí. El nightclub, fundado en 1984, no forma parte de la herencia, ya que la empresa que lo explota pertenece a Xavier y a Carinne. En 2010, Valère participó en el reality de televisión Mujeres Ricas.

Sigue los temas que te interesan