¿Falda corta o larga? El truco de María Pombo para tener dos piezas en cuestión de segundos

Tener una falda larga y corta con una sola pieza y en cuestión de segundos es posible. Así lo ha confirmado María Pombo (28 años), quien en medio de su ajetreada agenda ha solucionado uno de sus looks utilizando un sencillo truco que ha dejado al descubierto en sus redes sociales.

"Si alguna vez me veis por la calle, seguramente me haya creado un look que no estaba destinado a ser de la manera que yo lo llevo", escribía la influencer en la mañana de este pasado jueves, 28 de septiembre, poco antes de abordar el avión que la llevaría a París. Inmediatamente después, María Pombo descubría que para volar elegía una falda que "ama", pero que por algún motivo quería transformar.

La prenda en cuestión es una falda estampada larga, de su firma Tipi Tent, que le apetecía convertir en un diseño corto. Para conseguirlo, María Pombo no hizo más que arremangarla y ajustarla con un cinturón fino que queda cubierto. El diseño, para quienes quieran imitar el look de la empresaria, es el modelo 'Beli' y está disponible en la página web de la firma, desde la talla XS hasta la XL, por 57 euros. Se trata de una pieza versátil, tal y como confirma la influencer, que puede lucirse con un estilismo deportivo o con un toque más sofisticado.

[La camisa comodín de María Pombo en su maleta de verano: blanca, de mangas abullonadas y con bordados]

María Pombo ha compartido su truco en sus 'stories' de Instagram. Redes sociales

Para combinarla, María Pombo se decantaba por una camiseta básica blanca y una blazer de corte oversize en color gris y firmada por Mango. Como calzado optaba por unas botas negras de caña alta, mientras que en los complementos elegía un bolso de Núnoo. Ella misma dejaba al descubierto todos los detalles en una secuencia de stories captados en el aeropuerto de Madrid.

Tras aterrizar en París, María cambiaba su atuendo. Aunque esta vez no dejó mayores detalles, en uno de sus stories se pudo apreciar que la influencer, al menos, decidía quitarse su camiseta básica blanca, eligiendo una blusa más romántica.

La influencer ha viajado a París con motivo del lanzamiento de la marca de Hailey Bieber (26 años) en Europa. La prestigiosa modelo ha cruzado el Atlántico para presentar su firma de cosmética, Rhode, aprovechando la celebración de la Paris Fashion Week.

A París le seguirá San Sebastián, donde María Pombo desfilará por primera vez por la alfombra roja de su festival. Los detalles de su look se desconocen. Pero entre aeropuerto y aeropuerto quizá vuelva a recurrir a algunos de sus curiosos trucos con los consigue transformar hasta las piezas más 'impensables'.

Sigue los temas que te interesan