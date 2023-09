Así es Denim, la primera colección de moda de Esmara para este otoño-invierno 2023

Esmara (la línea de moda de Lidl) ha lanzado su nueva colección para esta otoño-invierno 2023 y presenta su primera cápsula, Denim. Esta nueva temporada, la compañía sigue en su apuesta por satisfacer las necesidades de todas sus clientas con prendas que permiten expresar la personalidad y diversidad de las mujeres vistiéndose desde la libertad.

Por segundo año consecutivo, la compañía ha creado prendas inspiradas en tendencias atemporales, totalmente versátiles, las ideales para crear un fondo de armario y con tejidos sostenibles. Son cuatro las colecciones cápsulas que se irán descubriendo a lo largo de este otoño-invierno.

La primera cápsula, Denim, presenta 16 prendas que no superan los 15 euros. Y como bien indica su nombre, se enfoca en piezas de tejido vaquero, un imprescindible en las últimas pasarelas de moda y que completa los básicos de un armario moldeable. Se pueden encontrar desde chaquetas, vaqueros y blusas. Las primeras, hechas 100% de algodón -con el sello made in África, una iniciativa desarrollada para ayudar a los pequeños agricultores africanos- de corte Áversize, para mayor comodidad y que se puede conseguir en un azul estilo lavado, pero también en un tono rosa muy en tendencia, para ese toque de color que no deseamos abandonar así nos vayamos adentrando en una paleta más sombría.

Nueva colección cápsula de Esmara.

En cuanto a los vaqueros, Esmara ha conseguido diseñar cuatro modelos diferentes para complacer cada una de las necesidades de sus consumidores y poder tener a la mano un estilo diferente según la ocasión o su estado de ánimo. Unos vaqueros más skinny o súper skinny para esos días en los que resaltar más las curvas o; un corte mom o más holgado para esas ocasiones en las que queremos sentirnos más cómodas y confortables. Modelos confeccionados en procesos de producción en los que se utiliza menos agua, químicos y energía, lo que les otorga el sello Eco Denim. Los vaqueros y las chaquetas tienen un precio de 14,99 euros.

Por último, y si se quiere apostar por la tendencia total denim, dos blusas vaqueras con cuello kent, en dos tonos de azul. En caso de querer apostar por un look más clásico, en la colección Denim también presenta blusas largas hechas 100% de algodón en blanco y un azul más versátil. Así como tres estilos de camisetas de canalé -en negro, gris y blanco- con cuello polo y cremallera, de ajuste ceñido gracias al tejido de canalé de alta calidad. Las tres propuestas en un rango de precio de entre 7,99 euros y 9,99.

Macarena Gómez con chaqueta vaquera de Esmara.

Durante estos últimos años ya son muchos los rostros conocidos que han lucido prendas Esmara. Entre ellas, la actriz Macarena Gómez (45 años), quien repite como embajadora de la marca presentándonos sus prendas preferidas de la colección cápsula Denim.

La actriz, que ya fue imagen de Esmara en 2022, es la fiel representación de una mujer actual libre y sin complejos. Macarena ha declarado sentirse muy cómoda e identificada con prendas que se adaptan a todo tipo de mujeres y que permiten expresar la personalidad de cada una de ellas.

