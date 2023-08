Quién es la nueva novia de Albert Rivera: el romance que desmiente su relación con la actriz catalana Aysha Daraaui

Está siendo uno de los veranos más movidos para Albert Rivera (43 años). El que fuera líder de Ciudadanos ha visto más su rostro y su nombre en portadas y titulares durante las últimas más semanas que cuando ejercía de mandamás de la tercera fuerza política en España.

Sin embargo, las noticias que han circulado en torno a su figura no han ido dirigidas a su ya extinta carrera política. Tampoco en relación a su vida profesional. Si no que Albert Rivera se ha convertido en tema de actualidad por su vida personal y por sus relaciones sentimentales. Su vida amorosa está viviendo su verano más agitado.

La primera noticia, que surgía hace ya un par de meses, era su ruptura definitiva con la cantante Malú (41), la madre de su hija Lucía (3) y con la que ha mantenido varios años de relación. Poco después se le relacionó con Aysha Daraaui (35), una actriz y modelo catalana de origen marroquí. Sin embargo, su corazón parece pertenecer ahora a una tercera mujer.

¿Fin de la relación entre Aysha Daraaui y Albert Rivera?

Kiosco rosa

Hace escasamente dos semanas, salían a la luz unas fotografías en las que Albert Rivera aparecía junto a otra mujer pasando unas agradables vacaciones en Ibiza. Se trataba de Aysha Daraaui. Ambos se mostraron en actitud muy apegada y cariñosa. No obstante, no había imágenes de besos que pudieran probar que fuera una relación amorosa y no una 'fuerte' amistad.

Tras la publicación de estas imágenes, se empezó a especular con la posibilidad de que Aysha hubiera pasado a ocupar el lugar de Malú en la vida del abogado catalán. Las informaciones que apuntaban a que la pareja había compartido parte de esas vacaciones con amigos del expolítico como Begoña Villacís ayudaban a reforzar esa teoría.

[Mariona Saperas, la discreta vida de la ex menos conocida de Albert Rivera: su verano en Chiclana con su hija, Daniela]

La actriz y modelo, a pesar de contar con una dilatada carrera, no era del todo conocida para el gran público y sin duda su aparición junto a Rivera suponía un impulso notable a su popularidad. Sin embargo, ninguno de los dos se apresuró en confirmar ni en desmentir este noviazgo en un principio. De hecho, el antiguo líder de Ciudadanos dejó unas breves declaraciones para asegurar que no iba a hablar de su vida privada.

"El derecho a la intimidad es de todos los españoles no sólo de unos cuantos. Yo respeto mucho el trabajo de los medios, pero respetar mi vida, a mi familia y a mi gente como a cualquier otro ciudadano español, ni más ni menos, o sea, no quiero ser ni más ni menos que cualquier otro. Yo nunca he vendido mi vida, nunca he tenido una mala palabra y no lo voy a hacer ahora por mucho que violen mi intimidad y mis derechos".

Albert Rivera y Aysha Daraaui en Ibiza. Europa Press

Pudiendo haber negado esta relación, intentando cortar los rumores de una relación que no era real, no lo hizo y dejó pasar la ocasión. Sin embargo, ahora han aparecido unas nuevas imágenes en las que Rivera sí está junto a otra mujer en una actitud de enamorados, paseando de la mano e incluso dándose un beso, algo que no se produjo con Aysha. Por lo tanto, parece más que confirmado que el expolítico no tuvo nada con la actriz o que si lo hubo ya pertenece al pasado, habiendo dado paso a un nuevo romance.

Por su parte, la intérprete, poco después sí que hizo extensivo un comunicado a través de su representante para negar su unión con Albert Rivera: "No existe ninguna relación. Es una noticia basada en especulaciones e imágenes malintencionadas sacadas fuera de contexto".

¿Quién es la nueva novia de Albert Rivera y que no es Aysha Daraaui?

Si no es Malú y no es Aysha Daraaui, ¿quién es la nueva novia de Albert Rivera? Esa es la pregunta que se hacen ahora muchas personas. El que fuera líder de Ciudadanos ha sido fotografiado junto a Carla, una diseñadora e influencer con la que ha pasado unos días de descanso en actitud romántica y cariñosa, tal y como ha adelantado la revista Semana.

Se trata de una mujer rubia bastante alta, cerca del 1,75 metro de estatura. Las fotos de ambos han sido definidas como "un gran bombazo" y parecen poner fin a los rumores sobre la vida sentimental de Rivera. Estas imágenes fueron tomadas en Ibiza y los momentos en los que han sido vistos juntos han estado marcados por "los besos, las caricias, más besos y más caricias".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Albert Rivera Díaz (@albertriveradiaz)

Poco se conoce todavía sobre esta mujer que ha pasado a ocupar el centro de la vida de Albert más allá de lo que dejan ver las fotos. Ambos parecen ser de edades similares y de una altura bastante parecida. La figura de la nueva novia de Rivera ha sido definida también como "envidiable". No obstante, una vez se ha destapado el romance, es normal que pase poco tiempo hasta que se puedan conocer más detalles sobre el nuevo amor del abogado catalán.

Lo poco que ha trascendido hasta ahora es que la nueva pareja sentimental de Rivera es una reputada diseñadora e influencer con gran actividad en redes sociales. Juntos han pasado en Ibiza el que sería su primer gran viaje desde que comenzaron su noviazgo.

Sigue los temas que te interesan