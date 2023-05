Quién es Loreto Sesma, la esposa de Willy Bárcenas: poeta, estrella en YouTube y feminista "con criterio"

Willy Bárcenas (33 años) y Loreto Sesma (27 años) se han dado el 'sí, quiero' por sorpresa. El acto, llevado a cabo en la más estricta intimidad, ha tenido lugar este jueves, 11 de mayo. La pareja ha hecho oficial y efectivo su enlace, aunque sin pasar por el altar, ya que han optado por una ceremonia civil que ha tenido lugar en la Junta Municipal del Distrito de Chamberí.

La intención de los contrayentes ha sido que el acto pasara desapercibido y que trascendiera de él lo mínimo posible. Por ello, solo han sido acompañados por unos pocos amigos y por algunos allegados, un núcleo muy pequeño y cerrado para intentar que se conociera la menor cantidad de información posible sobre el enlace.

La ceremonia, tal y como ha informado Vanitatis, se ha llevado a cabo en un estilo totalmente informal y desenfadado. Por ello, tanto Wllly como Loreto han dejado atrás las indumentarias habituales de dos novios a punto de darse el sí quiero y han lucido dos looks sin grandes estridencias. De hecho, él ha aparecido sin corbata, mientras que ella ha optado por un dos piezas de color naranja. En esta boda de invitados contados, los formalismos estéticos se han quedado fuera de la selecta lista.

Una de las posibles razones que explicaría esta decisión es que la pareja del cantante del grupo Taburete no está atravesando un buen momento, ya que perdió a su padre hace tan solo unos meses. Un golpe muy duro en lo anímico que está intentando superar mientras se apoya en su ahora marido, Willy Bárcenas. Loreto, la otra protagonista del enlace, está generando muchos titulares, ya que es la parte menos conocida para el gran público de la mediática pareja.

¿Quién es Loreto Sesma?

Cuando Willy Bárcenas encontró el amor, todos se sorprendieron. Sin embargo, la explicación y la solución a esa ecuación se llama Loreto Sesma, su hasta ahora pareja y a partir de este momento su nueva esposa. Tiene 27 años, seis menos que el cantante, nació en Zaragoza y se dedica, como Willy, al mundo de las letras. Sin embargo, no es cantante, sino periodista.

No obstante, su lugar habitual de actuación está más relacionado con la literatura y sobre todo con la poesía. La esposa de Willy ha publicado ya varios poemarios como Amor revólver, Amante de Bécquer o Baudelaire a lo largo de una prolífica aunque corta carrera. Su obra Alzar el duelo fue reconocida con el Premio Ciudad de Melilla de poesía.

No se trata de una poeta clásica, ya que ha decidido dar el salto a las redes sociales y a las nuevas tecnologías, siendo un rostro muy reconocible en YouTube, donde da recitales de manera frecuente a sus más de 170.000 suscriptores. Siempre se ha definido como una gran amante de los textos de Bécquer, por eso se empezó a apasionar por la poesía cuando apenas era una niña de 9 años, época en la que su abuela le recitaba poemas.

Además de periodista y escritora, se define a sí misma como directora de marketing musical ante los más de 85.000 seguidores que tiene en sus redes sociales. Sin embargo, a pesar del tirón que tiene en internet, prefiere mantenerse en un segundo plazo y en un perfil más discreto. No obstante, algunos la consideran una influencer de prestigio, además de un icono feminista.

¿Cuándo empezó la relación entre Willy Barcenas y Loreto Sesma?

Lo que empezó siendo una amistad ha terminado en boda. La pareja se conoce desde hace ya varios años, aunque no hicieron pública su relación hasta el año 2020, cuando durante un concierto en Madrid, el cantante del grupo Taburete pidió a la joven subir al escenario para interpretar juntos una canción.

El motivo por el que tardaron un tiempo en dar a conocer su relación es porque Loreto no quería aparecer en los medios de comunicación de manera frecuente. No lleva bien eso de que su nombre aparezca en titulares y noticias. Sin embargo, con el paso del tiempo ha ido aceptando tanto la popularidad de su pareja como la de su relación.

Sin embargo, desde el principio se ha tratado de una relación muy consolidada y férrea. De hecho, Loreto Sesma no tardó en aparecer junto a los padres del cantante, Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias. Siempre ha estado muy integrada dentro de la mediática familia. De hecho, Loreto se ha convertido en el apoyo más sólido que ha tenido siempre Willy en sus momentos más complicados.

No obstante, esto no ha evitado que ambos hayan tenido claro siempre que preferían llevar su relación en un cierto anonimato y que el paso del 'sí quiero' lo darían de forma tranquila y alejados de las cámaras: "Imagino que en algún momento lo haremos (casarse), pero nuestra idea es hacer algo para amigos, familia... y no darle mucho bombo". Estas palabras de Willy Bárcenas han recobrado ahora todo el sentido del mundo con la noticia de su enlace.

