Carmen Lomana: "Le tengo cariño a Ana Obregón, pero le he dicho en privado que no siga exponiendo a la niña"

Este pasado miércoles, 19 de abril, muchos rostros conocidos del panorama nacional se han dado cita en el exclusivo Hotel Mandarín Oriental Ritz, en Madrid. El motivo de esta reunión de vips no ha sido otro que festejar el 50 aniversario de la firma de moda Martinelli.

La firma de zapatos ha celebrado este magno acontecimiento a través de una cena de gala junto a celebrities, influencers, actores, cantantes, y medios de comunicación. Una solemne ocasión que nadie ha querido perderse y en la que ha estado presente EL ESPAÑOL. Celebridades de la talla de Eugenia Osborne (37), Juana Acosta (46) o Carmen Lomana (74) han hecho acto de presencia.

Este periódico ha tenido la oportunidad de charlar con la empresaria y socialité. Lomana está atravesando un dulce período profesional. Siempre cercana y accesible, la colaboradora de televisión no ha dudado, entre otros aspectos, en opinar abiertamente de la controvertida maternidad tardía de la actriz Ana García Obregón (68).

Carmen Lomana, en el acto público de Martinelli, este pasado miércoles, en Madrid.

Carmen, a colación de la firma Martinelli, ¿es importante el zapato para usted?

Los zapatos son fundamentales. Los zapatos te delatan. Puedes ir bien vestida y llevar unos zapatos horribles o que te hagan daño. Tienen que ser cómodos y una prenda imprescindible y que sea buena.

¿Alguna vez ha conquistado a alguien con sus zapatos?

Bueno, hay mucha gente que es muy fetichista.

¿Tiene algún zapato especial en su armario?

Yo soy como un ciempiés. Tengo tantos zapatos... No tengo ningún zapato especial. Un vestido sí, pero zapato no creo. Si es cómodo, sí.

¿Cuántos zapatos puede tener Carmen Lomana?

No lo sé. ¿Sabes qué? Yo tengo un 41 y ahora se encuentran zapatos, pero antes era imposible. Cuando me fui a vivir a Londres, de muy joven, allí no tuve problema, pero en España iba como las chinas con los pies vendados. Me ha quedado como una inercia de cuando un zapato me queda bien comprarme de todos los colores.

¿Qué opina de la maternidad tardía de Ana Obregón? ¿Se leerá el libro que acaba de publicarse?

Lo he dicho, lo he escrito... No, el libro no me lo voy a leer. A Ana le tengo mucho cariño, y es amiga. No quiero decir nada impertinente. Podría decir mucho, pero no. Estoy totalmente solidarizada con su amor por la niña, por el amor que siente. Pero yo le he dicho que no siga exponiéndola.

¿Se lo ha dicho de manera privada?

Claro.

Para usted, ¿existe debate con el tema de la gestación subrogada?

No, ahí no hay ningún debate. Lo respeto absolutamente. Ha habido muchos famosos que lo han hecho, ¡de toda la vida! Hace 30 años se empezó. ¿Por qué se arma este lío de repente? ¿Que es madre-abuela? Pues qué bien. Madre por su nombre y abuela por genética.

¿Se plantea escribir usted un libro autobiográfico?

Ya vendrá.

¿Qué me dice de la idea de hacer un biopic sobre su vida?

Mi biopic sería como mis siete vidas. Creo que es muy interesante, pero primero escribiría un libro y luego ya veríamos.

Su historia de amor ocuparía gran protagonismo...

Sí. Yo he contado sólo pinceladas, pero realmente ha sido una historia maravillosa. Y mi vida también. En mi vida han pasado tantas cosas, ha sido tan interesante. He vivido en tantos países... He conocido a gente fantástica. Pero esa es mi vida. Yo soy muy privada.

¿Puede decir que es dueña de su vida, que tiene el control sobre ella?

Efectivamente. Soy muy conocida, muy mediática, pero para mi vida y mis cosas soy más privada. Además, creo que estamos en un momento en que hay demasiada basura, ¿sabes? Entonces, tienes que procurar que no te salpique mucho. Yo vivo happy, happy.

¿Qué proyectos laborales tiene? Está triunfando en Antena 3.

Sí, en Antena 3 estoy muy bien. También trabajo en Telemadrid. Luego, la radio, el periódico... Tengo una vida muy llena. Toco todas las teclas. Estoy muy contenta. Luego, hay muchísimo trabajo en Instagram.

¿Carmen Lomana trabaja por placer o por necesidad?

Pues, mira, creo que por placer. Porque me gusta, porque creo que es lo que hay que hacer. Siempre he trabajado; la vida sin trabajar no la concibo. Es casi una obligación trabajar.

¿Se considera un referente para las nuevas generaciones?

¡Para tantas generaciones! De todas las generaciones. Hoy ha venido a Telemadrid un instituto de Madrid y siempre que viene gente joven me piden fotos, y yo les digo 'pero ¿de qué me conocéis?' No lo entiendo. Es un regalo de la vida, de Dios, sentirte querida. También hay gente que no me puede ni ver.

¿Quién no la puede ver?

Mucha gente que trabaja en prensa rosa considera que soy una intrusa. Claro, me querían mucho cuando era la señora que llegaba a Madrid y vivía la vida sin hacer nada. Pero cuando trabajo, ya no... Les digo a los que me critican que llevo 12 años escribiendo en periódicos.

Telecinco la ha vetado. No se puede hablar de usted en la cadena, ¿está al tanto?

Pues no sé, un día dicen que me han vetado y al día siguiente que no. A mí nadie me ha comunicado nada oficialmente. Estoy un poco contenta porque así nadie podrá hablar de mí. Telecinco es una cadena que tiene cosas muy buenas, pero otras... parece que no existe la felicidad. Me han estado insistiendo continuamente para ir, dije que no y se vengaron. No tengo nada en contra de esa cadena; a mí me descubrió Telecinco.

