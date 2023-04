Bárbara Rey desvela la situación de apuro económico que motivó su decepción con el rey Juan Carlos

Una vida bárbara, la docuserie sobre la vida y carrera de Bárbara Rey (73 años), sigue ahondando en la historia de la exvedette murciana. Entre otras cosas, el segundo capítulo, titulado Amores bárbaros, aborda sus exitosos comienzos en televisión, gracias a su trabajo como presentadora del programa Palmarés de TVE. La murciana cuenta que más de una vez tuvo que pararle los pies a su director, Enrique Martí Maqueda (88), porque parece ser que el realizador le decía "cosas muy feas y desagradables. De pronto, miraba el monitor y me encontraba que tenía la cámara aquí [en sus partes], en momentos en que estábamos mirando luces o marcando posiciones".

En una ocasión, ha comentado, su jefe le pidió que subiera al control para enseñarle unas imágenes: "Entonces, estando apoyada en la mesa para ver las imágenes en el monitor, me metió la mano por debajo de la camisa. Me dio un apretón tan grande en este pecho [el izquierdo] que se me saltaron las lágrimas del daño que me hizo". En ese momento, Rey se levantó, le dio una bofetada y se marchó de allí, lo que llevó a que estuviera "tres o cuatro semanas castigada sin hacer el número musical".

Allá por 2007, Martí Maqueda acudió a un programa de televisión de Antena 3 para dar su versión de los hechos. Durante la entrevista, no negó que hubiera intentado sobrepasarse con su subordinada. "Yo me hubiera ido a la cama con ella encantado, pero no surgió. No me insinué más allá de lo normal. Yo di el mantazo, pero el bicho no entró", afirmó sin titubeos. Tampoco se cortó un pelo a la hora de asegurar que Rey "mantuvo relaciones sexuales con empresarios adinerados, directores de teatro y compañeros de profesión por interés", algo que indignó a la musa del destape.

[Bárbara Rey recuerda, entre lágrimas, los malos tratos de su madre hacia ella, su hermana y su padre]

La actriz Barbara Rey, durante su 70 cumpleaños en Madrid, en febrero de 2020 Gtres

Ambos volvieron a verse las caras en 1977, durante el rodaje de Me siento extraña, una película de amor lésbico dirigida por el madrileño y coprotagonizada por la desaparecida Rocío Dúrcal, que no acudió al día del estreno (ni jamás quiso verla) y que a partir de ahí abandonó el cine. "Se comentó mucho que Rocío estaba muy descuidada y que a mí se me había cuidado mucho más", comenta Rey ahora. "Lo que pasa es que Rocío, según se publicó, tuvo un accidente saliendo de la bañera. Ella no podía hablar y estuvimos haciendo muchísimos planos en los que ella sale de escorzo. Mientras que estaban dando la letra, ella hacía los movimientos, como si me estuviera hablando, y yo le respondía el texto que teníamos que decir".

Veto televisivo

El polémico largometraje se estrenó con gran éxito de taquilla el mismo año en que comenzó su romance con el Emérito y se animó a hacer campaña a favor de la UCD de su colega Adolfo Suárez, lo que le ocasionó bastantes problemas. "A raíz de estar con el Rey [Juan Carlos I] y de colaborar con la UCD, proyectos que tenía para televisión se van al traste", confiesa la murciana, a la que el director de RTVE Rafael Ansón (87) propuso entonces para ser la 'chica del tiempo' en esa cadena. "Eso desapareció. Y bueno, trabajé, pero me costó mucho. Empezaron a vetarme. No sé quién lo hacía".

Preocupada por su futuro más inmediato, Rey solicitó entonces una entrevista con Suárez para contarle lo que le estaba ocurriendo y pedirle ayuda. "Él tuvo una actitud fea, totalmente incorrecta. En vez de salir por la puerta principal, que fue por la que entré, me sacaron por la parte de atrás. A los pocos días me llamó Aurelio, su cuñado, diciéndome que el presidente no podía echarme una mano porque, como se había estado comentando que yo era la musa de UCD y que podía tener algo con Suárez, cuando yo en la vida [tuve algo con él], él no podía echarme una mano ni podría significarse".

La actriz en una entrevista en 'El Hormiguero'.

La murciana compartió aquel episodio con el emérito, quien, para su decepción, optó por mantenerse al margen del conflicto. "¿Tú me has visto a mí presentando el tiempo? Más bien lo que habéis visto es el tiempo que estuve sin trabajar, que no es lo mismo. Esa fue la ayuda que yo recibí", apostilla Rey, que entonces comenzó una nueva etapa en el mundo de la revista.

Fue durante aquel periplo cuando Rey se hizo amiga de la periodista Chelo García Cortés (71), con la que tuvo alguna "noche de amor", como ambas han comentado en varias ocasiones, y lo pasó francamente mal cuando su hermano se puso al frente de una fábrica de zumos que acabó en la ruina. Su familia, que había invertido mucho dinero en ese negocio, se vio en serios apuros económicos y acabó pidiendo dinero a la artista. Desesperada, Rey pidió auxilio al Emérito poco después de conseguir que, en un bingo, alguien accediera a venderle a precio de saldo un diamante River.

"Necesitaba dinero para mi familia y le dije 'Estoy intentando vender esta piedra. Necesito cuatro millones de pesetas'", apunta. "Le pregunté si me la quería comprar él, y me dijo que sí. A los dos días vino una persona con el dinero y lo primero que hizo fue pedirme el brillante. Le dijo a Sabino 'Mira qué listo soy, que he comprado por cuatro millones una piedra que vale doce'". Aquello, cuenta Bárbara, la dejó muy dolida: "Yo, trabajando, le podía devolver el dinero. Yo sabía que él ya iba teniendo una situación económica distinta, porque él siempre ha sido muy hablador y él siempre ha pensado que era intocable. Ahí me decepcioné muchísimo con él".

Sigue los temas que te interesan