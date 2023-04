Melani Olivares desvela que sufrió un aborto: "Perdí un bebé con siete meses"

Melani Olivares (50 años) fue una de las invitadas al cierre de temporada de Viajando con Chester, en la que su presentador, Risto Mejide (48), reunió a tres personalidades que hablaron de la diferencia de edad entre en las parejas. La actriz fue una de las que contó su experiencia, compartiendo los detalles de un affair que catalogó como "un fracaso" y en el que sufrió uno de los episodios más traumáticos de su vida.

La intérprete desveló que en aquella relación sufrió un aborto en la recta final de su primer embarazo. "Perdí el bebé con siete meses", desveló Melani Olivares. "Igual no era el momento", añadió la actriz en su testimonio más duro.

Aquel terrible episodio ocurrió en su juventud, tras alcanzar la mayoría de edad. Entonces, con 18 años, Melani tenía una pareja médico 14 años mayor. Estuvieron juntos durante tres años, viviendo entre Nueva York, Los Ángeles y España. La mudanza de la Gran Manzana a California llegó tras perder al bebé que esperaba. Mientras que el regreso a nuestro país fue el escenario del fin de su romance.

[Melani Olivares habla sobre el vídeo íntimo de Santi Millán: "Es un delito y hago una ola a su mujer y a él"]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Melani Olivares (@melaniolivares)

Para Melani, la diferencia de edad nunca fue un impedimento. Sin embargo, confesó que tanto ella como su expareja recibieron un sinfín de críticas durante su relación. Cuando vivieron en Nueva York, a él, "negro, de padre haitiano", le criticaban por ser "un asaltacunas" y por estar con una "blanca, joven y mona".

Pero el declive de su relación nada tuvo que ver con la edad. Melani expresó que "no era el momento". "Yo sabía que eso no iba a funcionar. No porque fuera mayor, sino porque él me aburría", expresó. "Lo hice con amor, pero yo cuando volví a España, no volví más. Le destrocé vivo. Fue un fracaso. Me comporté como una niña, que es lo que era", añadió.

Melani Olivares con dos de sus hijas. Gtres

Horas antes de la emisión del programa , a través de sus redes sociales, Melani Olivares promocionaba su entrevista con Risto, dejando claro que en ningún caso se debe juzgar a otro. Mucho menos por la diferencia de edad una relación.

"Compartiremos experiencias sobre la diferencia de edad en las relaciones. Tenemos esa extraña costumbre de juzgar, entrometernos y no dejar ser al otro como le de la gana… Si hay algo que tengo claro, es que el no juzgarme a mí, ni al otro, me da la ansiada libertad que busco… Dejémonos ser…", escribía Melani Olivares, quien compartió programa con el empresario Javier Rigau (60), la periodista Pilar Rahola (64) y el estilista Pelayo Díaz (36). Todos ellos, al igual que Risto Mejide, han tenido relaciones en la que la diferencia de edad ha dado que hablar.

Madre de tres

A sus 50 años Melani Olivares es madre de tres: Martina, Manuela y Lucho. La actriz se estrenó en la maternidad hace poco más de 15 años con la adopción de su primogénita.

"Yo quería ser madre, tenía 33 años y no tenía pareja. No me apetecía compartir ese momento de maternidad que yo deseaba con alguien que no estaba. Entonces decidí empezar los trámites de adopción. Es la mayor experiencia que he tenido nunca, aunque fue complicado porque fueron dos años de espera en los que tú te reafirmas en tu deseo de su madre”, contó en una entrevista. Cinco años más tarde llegó Manuela, su segunda hija, fruto de su relación con Javier Rojas. Después nació el menor, Lucho, de su historia de amor con Gorka González.

Sigue los temas que te interesan