Melani Olivares desvela que está separada de Gorka González desde agosto

Melani Olivares (45 años) ha anunciado que lleva separada del músico Gorka González desde hace seis meses. La actriz ha desvelado su nueva situación sentimental en una entrevista reciente a ElPeriódico: "Sí. Estoy separada desde agosto".

La pareja se conoció en la primavera de 2014, y dos años después formalizaron su relación pasando por el altar el 30 de julio de 2016 en una ceremonia íntima rodeados de sus amigos y familiares más cercanos. Juntos han tenido un hijo en común, Lucho, que se suma a los otros dos hijos de Melani: Martina (12), a quien adoptó en Etiopía; y Manuela (6), fruto de una relación con el músico Javier Rojas.

"A mi hija Martina, a la que la fui a buscar a Etiopía, le digo: 'Esta familia la hemos arrancado nosotras. Con tu llegada iniciamos algo que no sé cómo va a acabar'. Y ahora me he separado de nuevo, y vuelve a ser monoparental, pero con 'un señor' de un año y medio...", ha explicado la actriz en referencia a su hijo con Gorka.

Gorka, Lucho y Melani en una imagen de sus redes sociales.

Melani lo ha explicado con naturalidad y sin tapujos, defendiendo que la sociedad actual es mucho más diversa que años atrás: "La familia tradicional no es la única opción. Lo importante es que haya un vínculo…", y añadió que está "dispuesta a todo. Las madres coraje somos así".

La actriz es capaz de manejar esta familia numerosa gracias al apoyo de sus seres queridos, fundamental a la hora de gestionar el día a día con sus compromisos profesionales. En uno de los últimos, la serie Bienvenidos a la familia, la intérprete se llevó a los pequeños a Cataluña "y a la mayor la he dejado con unos superamigos", explicaba en la entrevista. "Gracias a Lorena, la persona que me ayuda en casa, a mi tía, mi madre... he podido con todo".

Ver esta publicación en Instagram ...pienso, luego existo.. Sin vuelta atrás.. Una publicación compartida por @ melaniolivares el 16 de Nov de 2018 a las 4:14 PST

[Más información: Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera ponen fin a su matrimonio]