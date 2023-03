1 de 10

El presentador sigue defendiendo a capa y espada su romance con Natalia, su nueva novia, pese a la diferencia de edad. De ella se sabía que era farmecéutica, pero ahora Risto Medije ha desvelado su currículum entero y un secreto que tiene que ver con el arte. Lo hace mostrando un retrato suyo y escribiendo lo siguiente: "Farmacéutica adjunta. Graduada en Farmacia, Ortopedia, Nutrición y Dietética. Guitarra clásica en el Conservatorio. Máster en profesorado. Autosuficiente, emancipada e independiente económicamente desde hace años. Mamá responsable de Kairo, un Shiba Inu precioso. Y ya puestos, con este talentazo para la ilustración. Y aún así, pobrecica mía, para algunos todavía no tiene las luces para saber lo que quiere, ni en la vida ni en el amor. Necesita urgentemente que los demás se lo indiquen".

Más de 30.000 'me gusta' lleva la publicación, no exentas de comentarios críticos. Sin embargo, al presentador parecen no importarle y sentencia: "Amad más y joded menos, anda. Nosotros a lo nuestro".