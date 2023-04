María Palacios, "muy incómoda" por la exposición de Ana Obregón: su difícil situación familiar

Ana Obregón (68 años) no es la única protagonista del caso que ha abierto un encendido debate en España, dividido ante este caso de gestación subrogada mediante el cual la actriz y presentadora se ha convertido en abuela de una hija póstuma de Álex Lequio. El nacimiento de Ana Sandra Lequio Obregón involucra a dos familias enteras, con sus respectivos miembros. Empezando por Alessandro Lequio (62), el abuelo de la pequeña, y siguiendo por la mujer de éste, María Palacios (45).

La periodista se ha mantenido en silencio desde que se conoció la noticia y no ha querido decir nada al respecto cuando los reporteros le han preguntado en plena calle. Sin embargo, su rostro serio lo dice todo. Sus allegados conocen bien su postura en este tema y no es precisamente positiva. "Está muy incómoda", desliza una fuente a EL ESPAÑOL, ya que considera innecesaria la exposición mediática de Ana, especialmente tras la extensa entrevista exclusiva en la que ha presentado a la niña y ha contado con todo detalle cómo ha sido el proceso.

Su malestar también viene dado por el delicado papel en el que se halla su marido, que estaría sufriendo mucho por todo lo que está pasando. El colaborador de El programa de Ana Rosa Quintana no ha ocultado su desacuerdo en algunas de las cosas que rodean a este caso, pese a admitir que estaba al corriente desde el principio. "Me estoy enterando de cosas que yo no sabía. Yo lo sabía, pero hay uno de los trámites del que no tenía conocimiento", decía hace unos días sin precisar cuál de ellos. Resulta lógico pensar que María también era partícipe y su círculo afirma que comparte el sentimiento de Alessandro y que está muy disgustada.

La periodista, con gesto serio, un día después de conocerse la noticia.

Nunca le ha gustado que su vida privada o familiar sea pública y si hay algo que la caracteriza en su discreción. Por eso, verse metida en esta vorágine informativa es algo que nunca hubiera deseado. No ha habido una sola referencia al tema en sus redes sociales, como tampoco la hubo cuando falleció Álex Lequio hace tres años, al que adoraba y con el que tenía una magnífica relación. Su muerte fue un duro golpe para Palacios, más teniendo en cuenta que en ese momento Borja, uno de sus hermanos, también luchaba contra una grave enfermedad. Resulta evidente que el nacimiento de la hija póstuma de Álex Lequio los involucra a todos, también a María, y se abren un sinfín de incógnitas.

Por ejemplo, la identidad del tutor legal que debe nombrarse para la niña, teniendo en cuenta que es huérfana, para que vele por sus intereses y se haga cargo de ella en caso necesario. Lequio podría ser el candidato ideal, debido a su parentesco con Ana Sandra. A sus 62 años, se ha convertido en abuelo y lógicamente entablará una relación de cercanía y amor con ella, al igual que Palacios y Ena (6), la hija de ambos. Por el momento, no la conocen y tendrán que esperar a que Obregón regrese de Miami para poder verla. La niña llega a una gran familia que se ve transformada después de su nacimiento.

Llama la atención que en la comentadísima entrevista de la actriz a la revista ¡HOLA! sólo nombre a Alessandro en una ocasión, cuando habla de quién conocía sus planes y no hay más referencias. El conde se ha ausentado de su puesto de trabajo en AR y se ha marchado con su mujer y su hija a Galicia unos días, quizá para no responder a las cuestiones que todos quieren plantearle para aclarar cuál va a ser su papel en la vida de la niña a partir de ahora. Lo que parece claro y así lo afirma su entorno es que no lo está viviendo con la misma ilusión y entusiasmo que su expareja.

