Zoraida, la hermana de Silvia Gambino, en el aniversario de su muerte: "La recuerdo cada día"

En la mañana del 4 de abril de 2022, EL ESPAÑOL adelantaba la noticia que nunca hubiera querido dar: la actriz Silvia Gambino fallecía a la edad de 57 años a causa de un cáncer contra el que llevaba luchando dos y medio, y del que casi nadie fuera de su entorno tenía conocimiento.

El deseo de la admirada intérprete era ese: que la información de su enfermedad no se filtrase. Quería vivir el proceso de su lucha ella, con los suyos, en la intimidad. Su familia, con su madre y su hermana Zoraida al frente, los dos únicos parientes que Gambino tenía en España -pues sus orígenes son italianos-, cumplió con sus anhelos hasta el último de sus suspiros.

Hoy, cuando se cumple un año de su marcha, este periódico contacta con su hermana, Zoraida, quien, amablemente, responde cómo se encuentra y si tienen o no previsto hacerle algún tipo de responso o recuerdo por tan señalada efemérides.

Silvia Gambino en una imagen de su página web.

"Nosotros, la familia, la recordamos todos los días. Otras personas, honestamente, también me han escrito para recordarla. Se acuerdan de ella, por supuesto, y también me han pedido autorización para publicar cosas de ella en sus redes sociales. Yo les he dicho que no hay ningún problema", comienza relatando Zoraida Gambino cuando se le pregunta por su hermana Silvia.

Tras conocerse la noticia de su deceso, este medio se interesó por la posibilidad de que desde la industria del teatro, el cine o la televisión se le hiciera un homenaje, como ha sucedido en el caso de otras actrices fallecidas, como Verónica Forqué. Hasta la fecha, nada se ha sabido al respecto. "Por el momento, no. Si en algún momento llegamos a saber algo, yo te lo comunicaré", expresa Zoraida Gambino a este diario.

La trayectoria de Silvia

Silvia Gambino era de las actrices de teatro y televisión más populares y queridas de nuestro país. Su primera aparición en la pequeña pantalla fue en 1979, con 14 años, en el programa de Sumarísimo de Valerio Lazarov.

En 1995 fue una de las caras visibles de La revista, del productor José Luis Moreno (75). Ahí realizó 14 espectáculos, entre ellos, Una rubia peligrosa, junto con Ana Obregón (68) o Si Fausto fuera Faustina, con Bárbara Rey (73) y su expareja, Alberto Closas, con quien volvió a coincidir en Comunidad de vecinos.

La actriz Silvia Gambino con algunos compañeros de 'Escenas de matrimonio'.

En 1996 formó parte del espectáculo teatral Maravillas diez y pico, y en 1998 trabajó en producciones como Espejo roto, de Norma Duval (67) y Andoni Ferreño; Sal y pimienta, con Luis Merlo (56); o El motocarro, con Raúl Sender (75). En ese mismo período, Silvia Gambino también destacó por su trabajo en Encantada de la vida, con Concha Velasco (83); o Risas y Estrellas, de José Luis Moreno, el productor que le dio grandes oportunidades en su carrera televisiva.

Desde abril de 1999 hasta junio de 2004, Gambino actuó y copresentó el programa Noche de Fiesta, también dirigido por Moreno y emitido cada sábado a las 23 horas en Televisión Española, en el que también dio vida al personaje de Rosita.

De su carrera teatral, la cual inició a los 17 años, es recordado su paso por la exitosa comedia Matrimoniadas: hasta que la muerte nos separe, basada en los sketches de Las Matrimoniadas de Noche de Fiesta, donde mostraban las historias de tres matrimonios de diferentes edades muy particulares.

