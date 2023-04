Miguel Ángel, expianista de Camela, levanta un 'palacio' en el cementerio Sur de Madrid para su hijo fallecido

Desde aquel fatídico 4 de febrero de 2022, la vida de Miguel Ángel Cabrera (51 años) no ha vuelto a ser la misma. Ese día perdió a su hijo Rafa, que murió a consecuencia de las graves secuelas que le dejó un accidente de tráfico. Sólo tenía 18 años. El que fuera teclista del exitoso grupo Camela le recuerda constantemente en sus redes sociales intentando mitigar como puede el dolor. En el primer aniversario de su fallecimiento ha querido honrar su memoria haciendo algo muy especial.

"Cuando te fuiste cambió mi vida, pero también lo hizo el tiempo que pasaste a mi lado. Te extrañaré y te llevaré por siempre en mi corazón, cariño mío. No habrá nunca consuelo para el dolor infinito que tengo. Solo me queda la satisfacción de saber que ahora Dios te acoge hijo mío. Te quiero, Rafa", escribía en Instagram el pasado mes de marzo.

Miguel Ángel no escatima esfuerzos para homenajear a Rafa y ahora ha decidido transformar el mausoleo donde está enterrado para que su rostro sea el protagonista. "Siempre he dicho que un Rey vive y descansa en un palacio. Ese palacio va a llevar tu foto, que se verá desde la puerta del cementerio sur de Madrid", escribe junto a una imagen donde muestra cómo quedaría el proyecto.

Y añade: "Ese palacio, donde algún día yo descansaré a tu lado. Esa foto irá fuera para que desde que yo entre cada día a estar contigo vea esos ojos tan bonitos que tienes, que desde el mismo cielo lo vea Dios". No es la primera vez que el expianista de Camela rinde homenaje a Rafa en este mismo lugar. El pasado febrero, coincidiendo con la fecha exacta de su muerte, instaló una bola del mundo en la fachada del templete funerario y lo hizo por un motivo muy especial.

Él mismo lo explicaba así: "Te extraño mucho, rey mío. En enero del año pasado me dijiste de viajar a Manhattan, y te dije que no podía. Eso se me ha quedado clavado para el resto de mi vida. Te prometí que tendrías el mundo de una forma u otra, y pienso que esta corona que te he puesto en tu palacio es lo más bonito que he visto y la más alta. Siempre te digo que no pudiste ver el mundo, pero ese mundo te lo he traído yo. Te amo mi niño. Tu mundo es mi mundo".

No sólo eso, en el interior del mausoleo, además de una foto del joven a gran tamaño y las letras de su nombre grabadas en color plata, ha colocado un dispensador con el que perfume favorito de Rafa para que huela a él las 24 horas del día. No falta detalle, todo está cuidado al máximo y siempre hay flores frescas adornándolo. Es la forma que ha encontrado Miguel Ángel de mantenerlo vivo en su memoria y llenar el gran vacío que ha dejado en su corazón. Aún así no está solo, cuenta con el amor incondicional de su hija, su nieta y el resto de su familia. También le han arropado sus compañeros de Camela, Dioni (52) y Mari Ángeles (48), con quien se unió después de muchos años sin tocar juntos para crear una canción en homenaje a su hijo. Aún así, no puede ocultar su tristeza y escribe: "Lo que ha pasado en este mundo tendría que estar prohibido. Dios tendría que distinguir entre gente tan mala que hay y gente como tú con ese corazón".

Rafa tuvo un grave accidente de coche que le obligó a permanecer en la UCI varios días y del que, desgraciadamente, no pudo recuperarse. Viajaba con otros dos amigos que salieron ilesos. Su propio padre confirmó que conducía con exceso de velocidad, pero no había bebido ni consumido ningún tipo de sustancias. Sus órganos fueron donados. "Mi hijo es un héroe", dijo Miguel Ángel.

