José Luis Moreno: "Estoy muy bien. Hablaré cuando esté todo bien amarradito"

Tras su detención el pasado 29 de junio en el marco de la Operación Titella acusado de liderar, presuntamente, una organización internacional que habría cometido delitos de estafa -por una cantidad que podría ascender a 80 millones de euros-, blanqueo de capitales y falsedad documental, no hay día en el que no salgan a la luz nuevas y sorprendentes informaciones relacionadas con José Luis Moreno (74 años).

El productor, en libertad condicional desde el pasado 1 de julio, permanece prácticamente desaparecido y, a pesar de todo lo que ha salido publicado sobre sus presuntas estafas, su plan de fuga a Las Maldivas y sus supuestas extorsiones a empresarios a los que amenazaría con vídeos de carácter íntimo si se negaban a actuar conforme él quería, todavía no ha dado su versión de los hechos.

Muy tranquilo en apariencia, José Luis Moreno está recluido en su mansión de Boadilla del Monte, preparando su defensa con sus abogados y, tras negar que estafase al empresario Alejandro Rommers -que habría financiado con 35 millones de euros una superproducción, Resplandor y tinieblas, que no habría llegado a rodarse- y sostener que hay más de 2.000 minutos de grabación de dicha serie y que puede probarlo, este jueves por la mañana ha roto su silencio.

#VIDEO | José Luis Moreno rompe su silencio: "Estoy muy bien. Hablaré cuando esté todo bien amarradito" https://t.co/EVNVDLNavp pic.twitter.com/xl4GdW0x9t August 19, 2021

Lo ha hecho en exclusiva para los micrófonos de Europa Press cuando ha acudido a unos juzgados cercanos a su domicilio para firmar -condición impuesta por el juez para concederle la libertad condicional-, confesando cómo está llevando todo lo que se ha dicho sobre él en los últimos días.

"Estoy muy bien, gracias" ha asegurado un José Luis Moreno, sereno y elegantemente vestido. El productor, que iba acompañado por su abogado, ha declinado responder a los delitos de los que se le ha acusado en diferentes medios de comunicación: "No, ya sabes. Ya diremos todo cuando esté todo bien amarradito", ha señalado con una ligera sonrisa, dejando entrever que va a desmostrar con pruebas de su inocencia, las acusaciones que sobre él se han vertido en las últimas semanas.

Muy discreto, y despidiéndose con la mano, el ventrílocuo tampoco ha aclarado si es cierto que tenía preparado un plan de fuga de nuestro país con 900 millones de euros ocultos y la construción de su propio hotel en las Islas Malvivas.

No son estas las primeras palabras de José Luis Moreno en un medio de comunicación. Este miércoles, y a colación de la superproducción anteriormente mencionada -Resplandor y tinieblas-, Moreno negó en Espejo público que fuese una serie fantasma y aseguraba que se habían invertido 332 millones de euros en la producción y que contaría con cuatro temporadas de once capítulos cada una. "Aquí no se ha estafado a nadie", decía Moreno a los redactores del programa matinal de Antena 3. "Yo no soy un estafador", insistía.

