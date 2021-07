Rubén Sanz, el examigo de José Luis Moreno que abandonó la tele: su discreta vida lejos del productor

Desde que José Luis Moreno (74 años) fuera detenido el pasado 29 de junio por la Policía Nacional y la Guardia Civil, acusado de liderar una organización criminal internacional -y haber estafado, supuestamente, más de 50 millones de euros-, no hay día que no se convierta en protagonista de los medios de comunicación. Su nombre ocupa, además, horas y horas de televisión. La imagen del afamado productor no atraviesa su mejor momento; son muchas las voces que se están alzando para denunciar públicamente supuestos tratos vejatorios e impagos.

No cabe duda de que el que fuera uno de los ventrílocuos más conocidos de España vive sus horas más bajas, atrincherado en su casa de Boadilla del Monte, Madrid, tras pagar la fianza con la que ha sido puesto en libertad. La investigación sigue su curso y el pasado de Moreno parece empecinado en convertirse en presente para ajustar añejas cuentas. Son varios los testimonios de personas que han desfilado por los platós de televisión aseverando que un buen día José Luis les dio boleto, supuestamente sin previo aviso. Pasó, siempre según estas personas damnificadas, de agasajarles de trabajo y parabienes a cerrarles toda puerta laboral.

Rubén Sanz en un acto público en 2018. Gtres

Y en medio de este maremágnum han aflorado nombres propios que fueron íntimos del productor, confidentes, buenos amigos, casi familia hasta que, de pronto, tomaron caminos separados. Ahí están personas como Martin Mester (44), el checo que fue la sombra de Moreno en sus años de bonanza televisiva, o el actor Rubén Sanz (41). Este fin de semana su nombre ha vuelto a la primera línea mediática en Viva la vida y muchos se han preguntado qué fue de él. Su fama creció como la espuma en espacios como Escenas de matrimonio -la obra cumbre de José Luis junto a Noche de fiesta-, o en series como Cita a ciegas, Aída o Frágiles. "Rubén es un tipo híper discreto, que dejó todo aquello en el pasado y no quiere volver a repetir nada. Es una etapa para él más que superada, ahora disfruta de una vida plena", sostiene a este periódico una persona muy cercana al intérprete. Rubén Sanz y José Luis fueron más que un equipo profesional: se convirtieron en buenos amigos. Tanto, que compartieron vacaciones de verano.

Desliza una fuente bien informada que Rubén "es muy agradecido y es consciente de dónde llegó gracias a José Luis, por eso nunca lo vais a escuchar hablar mal de él. Simplemente, la vida pasa y aquellos tiempos y trabajos nunca se repitieron. No hay más". Esta fuente, discreta como es, prefiere no sumarse al alud de testimonios que pululan por las televisiones. Hay que recordar que Rubén Sanz, antes de su salto a la televisión, trabajaba en una sucursal bancaria y, según se ha apuntado este fin de semana en Viva la vida, fue allí donde conoció a José Luis. "A Rubén siempre le gustó la interpretación, desde pequeño. Su padre lo llevaba al cine y al teatro y se quedaba maravillado", se hace constar.

Con Moreno cumplió su sueño: "Fue una de las épocas más felices y él la disfrutó a tope. Pero todo lo que empieza, acaba. Él vio un filón fuera de España, hizo las maletas y se fue fuera". Antes de esto, se apunta, Rubén probó suerte también en Colombia, antes de aterrizar en México: "Es un alma inquieta y siempre ha luchado por lo que le gusta con humildad y perseverancia". En España, "no se le ha olvidado en absoluto y cuenta con alguna que otra oferta".

Rubén Sanz junto a José Luis Moreno, Vanesa Romero y Alberto Caballero en la Mutua Madrid Open en 2007. Gtres

No obstante, ahora, en la actualidad, su currículo se escribe más fuera de las fronteras que en España. Uno de sus últimos trabajos allende los mares, antes del estallido de la pandemia, fue hacer el remake de la telenovela Rubí. No es, ni mucho menos, el único. No obstante, la pandemia y el nacimiento de su hijo Leo hicieron el resto: Rubén quiso regresar a su país y volcarse en su papel de padre. Está enamorado de una mujer llamada Cris Vivó, periodista de profesión. Con ella ha formado una bonita familia y viven en una urbanización a las afueras de Madrid. Rubén, como muchos otros compañeros de profesión, ha sido tentado para hablar sobre José Luis Moreno, con escaso éxito: "Si no lo ha hecho hasta ahora, no lo hará. Rubén tiene unos grandes principios".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rubén Sanz (@rubensanz11)

Y se apostilla: "Solo guarda buen recuerdo de los buenos momentos". Su papel como padre es el mejor que está interpretando. Así hablaba hace un tiempo en la Revista Clase sobre la llegada de su hijo: "Para ser sincero, creo que para las madres, como se tiene ahí adentro, es mucho más consciente que un padre. De hecho, fíjate lo que te voy a decir, ya cuando iba a dar a luz, cuando tenía ocho meses, yo le decía, 'nos podemos ir este fin de semana a no sé dónde' y ella me decía 'cómo', se me olvidaba. Cuando lo vi por primera vez fue una cosa fascinante, cada día te vas dando cuenta de que tienes una responsabilidad, nuevos retos, falta de sueño, pero lo miras, te sonríe y se te olvida todo. Es una experiencia increíble, ver como va saliendo de ahí".

Los hijos 'secretos' de Moreno

En los últimos días, diversos medios de comunicación han trazado un perfil desconocido y un tanto oscuro de la figura del ventrílocuo. Una de las parcelas más protegidas del productor es la familiar. Se conoce a los mediáticos Alberto y Laura Caballero -productores de la serie La que se avecina- y, en las últimas horas, ha salido a la luz pública su otra sobrina, Natalia Rodríguez, su mano derecha y como una hija para Moreno. También detenida. No obstante, José Luis Moreno tiene más familia, la 'secreta' para los medios e incluso para su entorno laboral.

José Luis Moreno en una imagen de archivo fechada en 2016. Gtres

El mismo empresario ha reconocido en alguna ocasión que se casó hasta en tres ocasiones y que tiene tres hijos que viven en Canadá. Vástagos de los que casi ninguna de las fuentes consultadas por este periódico tiene datos o información. "La primera noticia que tengo, aunque no me extrañaría conociéndolo. Es un hombre que detesta hablar de su vida privada. Esa está bajo siete llaves", informaba hace unos días una persona que lo ha tratado durante más de 30 años. "Jamás habló de que tuviera hijos, nunca los nombró. Solo hablaba de Alberto y Laura cuando se llevaban bien", añadía otra fuente. Según la hemeroteca, José Luis se casó por primera vez con la griega Arguidula Saneanos, la hija de un multimillonario armador con la que permaneció seis años. Ella es, además, la madre de su hijo mayor, que ya tiene 44 años. Se ha publicado que su segunda mujer fue una alemana, con la que tuvo dos hijos más.

De su última mujer, y siempre según se ha recogido en prensa, también se separó. En Mi casa es la tuya deslizó sucintamente que nunca tuvo tiempo para ser un buen padre. Así hablaba para Vanity Fair su sobrino Alberto hace varios años: "Él dice que tiene tres hijos, pero vete tú a saber. ¡Su vida es un misterio absoluto! Viajaba mucho de joven, estaba solo, y era bastante guapo… Es como ahora Cristiano Ronaldo: tengo unos hijos, vamos a organizar qué necesitáis, qué os falta y ya está. Creo que no tiene mucho contacto con ellos". Su vida es un "misterio", sostiene su propio sobrino.

[Más información: José Luis Moreno, la familia 'secreta' del productor: el misterio de sus tres hijos que viven en Canadá]