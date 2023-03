10 de 10

El pasado verano, el presentador se convirtió en padre por tercera vez junto a su mujer, María Amores. Entonces llegó al mundo Marieta tras un difícil parto, tal y como explicó ella misma en sus redes sociales.

Previamente, María también había utilizado su perfil de Instagram para compartir el día a día de su embarazo, un período en el que aplaudió el rol de Ion Aramendi como padre y esposo. "Reconozco que tengo la suerte de tener un compañero al lado muy entregado, muy cariñoso y con mucha paciencia. Podría incluso asegurar que se comporta como un embarazado, come sano, no sale, controla su vida social para no darme envidia, intenta transmitirme tranquilidad y seguridad, no me deja sola, me cuida. Y eso debería ser lo normal", expresó entonces.