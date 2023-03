10 de 10

La aristócrata, embarazada de su primer hijo, no para de entrenar ayudada por su personal trainer de confianza. Aunque reconoce que durante los primeros meses estuvo menos activa, ahora procura hacer deporte al menos una vez por semana y ha mostrado alguno de los ejercicios que suele practicar. "Desde el segundo trimestre que estoy con mucha más energía y encontrándome muy bien. He ido cogiendo carrera poco a poco, empezando con largas caminatas, volviendo a pilates (enfocado en suelo pélvico y respiraciones) y un poco de ejercicio de fuerza. Si no me da tiempo ir a entrenar, a veces hago 15/20 minutos de algo en casa o no hago, pero sobre todo no me castigo", asegura.