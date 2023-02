La enfermedad de Amparo Larrañaga que descubrió en una revisión

El madrileño Teatro Maravillas alimenta la nutrida agenda cultural de la capital con una obra, Laponia, que genera grandes dosis de risas. Iñaki Miramón (65 años), Mar Abascal (43) y Juli Fàbregas (51) acompañan en el reparto a Amparo Larrañaga (59), una actriz que en los últimos días ha acaparado titulares a raíz de una entrevista en televisión realizada por Susanna Griso (53).

Esta obra de teatro ha supuesto el regreso de Amparo Larrañaga a los escenarios, un aspecto que se abordó en Espejo público. "Has estado mucho tiempo apartada de la vía pública, me dicen por problemas de salud", apuntaba Griso. Al respecto, la actriz aclaraba que no había sido tanto tiempo el que había estado ausente, pero sí había una razón de peso: "Sencillamente, lo que me pasó fue que yo estaba haciendo una obra de teatro, a la hora que ahora vuelvo, y de pronto vas al cardiólogo porque tienes la tensión alta y acabas en un quirófano".

El diagnóstico a tal problema lo expuso poco después la propia Larrañaga. "Di con un equipo de médicos maravilloso. Me escucharon y me dijeron que iban a hacer más pruebas aparte de las de la tensión. Resulta que tenía una insuficiencia mitral severa que requería de una cirugía". Dicho y hecho, la actriz fue operada de un problema de salud que representa la segunda causa más frecuente de enfermedad en la válvula coronaria.

[La enfermedad de Fani Carbajo que la obliga a pasar por quirófano]



La actriz y Susanna Griso, en un momento de la entrevista. Antena 3

Origen y tratamiento

La insuficiencia mitral se diagnostica en pacientes cuya válvula de las cavidades izquierdas del corazón no se cierra correctamente, lo que provoca que la sangre retroceda por este espacio. Ese retroceso sanguíneo se conoce como regurgitación. Al tratarse de un problema cardíaco, huelga decir que debe vigilarse especialmente, ya que puede tener consecuencias fatales, de hecho, si esta afección se convierte en irreversible puede derivar en una insuficiencia cardíaca.

Al respecto de esto último, y volviendo a la entrevista entre Susanna Griso y Amparo Larrañaga, la presentadora habló abiertamente de una dura experiencia familiar. Al parecer, una hermana suya falleció por esta misma cuestión, lo que le llevó a ella y al resto de hermanas a hacerse unas pruebas. "A dos les han detectado problemas, así que así que aprovecho para recomendar a todas las mujeres que nos miremos la válvula mitral, que es algo que no siempre funciona bien", subrayó Griso.

Amparo Larrañaga en una imagen de 2017. Gtres

Aunque la actriz madrileña no habló sobre los síntomas (al margen de la tensión arterial), los pacientes que sufren insuficiencia mitral suelen presentar fatiga, falta de aire, palpitaciones, arritmias, soplo cardíaco y hasta hinchazón de las extremidades inferiores.

Como bien apuntaba Susanna Griso, entre los factores de riesgo que aumentan las probabilidades de padecer este problema de salud están los factores hereditarios, pero no es el único. La edad, antecedentes de problemas cardíacos, un ataque al corazón e infecciones en este órgano son otros de los aspectos que pueden generar esta insuficiencia.

A partir de la información revelada por Amparo Larrañaga, su problema podía estar encuadrado en la denominada como Etapa C, caracterizada por la ausencia de síntomas, pero de carácter grave. Para su tratamiento, los médicos manejan un amplio abanico en función del diagnóstico que aborda desde unos hábitos saludables (alimentación y ejercicio), seguimiento por parte del especialista de forma periódica, uso de determinados fármacos y, por último, el paso por el quirófano para reemplazar o reparar la válvula mitral.

Archivado en Actrices, Enfermedades de famosos, La enfermedad de...

Sigue los temas que te interesan