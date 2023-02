Nick Jonas y Priyanka Chopra, los más estilosos de la montaña con sus 'looks' de 'après-ski'

En temporada de invierno, son muchos los famosos que disfrutan del esquí, una práctica deportiva en la que la moda cada vez tiene más presencia. Los estilismos après ski vienen pisando con fuerza desde hace varias temporadas, superando la barrera de los géneros. Tanto hombres como mujeres disfrutan de estas propuestas y presumen en la montaña de sus mejores atuendos. Es el caso de Nick Jonas (30 años) y Priyanka Chopra (40), quienes han viajado a Aspen, Colorado, uno de los destinos de nieve más aclamados.

La pareja se ha mostrado en las redes sociales con looks de Perfect Moment, una de las firmas más lujosas en lo que se refiere a moda de esquí. El cantante ha lucido un dos piezas que en su totalidad suman 1.840 euros.

El estilismo de Nick Jonas está formado por el pantalón 'Chamonix' , en color negro, y la parka 'Gus' en blanco y con detalles oscuros. Ambas piezas han sido confeccionadas en tela impermeable y de secado rápido, resistente al viento y apta para mantener la nieve fuera. Un clásico black and white que adquiere modernidad por sus elementos, como la estrella que decora la pantorrilla de la prenda inferior. El integrante de la banda Jonas Brothers ha dado el toque final a su atuendo con una gorra que le ha permitido protegerse del sol.

Priyanka Chopra, por su parte, se ha decantado por un jumpsuit con estampado de cuadros en colores azul, rojo y blanco, también confeccionado con el mas cuidado detalle para protegerse de las bajas temperaturas y disfrutar de la nieve con total comodidad. La actriz ha rematado su atuendo con unas botas negras, gorro en color burdeos y gafas de sol.

Tanto el look seleccionado por Nick Jonas como el atuendo de Priyanka Chopra están formados por piezas que perduran en el armario durante años si se siguen con rigurosidad las instrucciones de cuidado que sugiere la firma: lavar a máquina a máximo 30 grados, no usar blanqueador, no lavar en seco, no retorcer ni usar suavizante.

Perfect Moment no sólo ha conquistado a Nick Jonas y Priyanka Chopra. La exclusiva marca también se posiciona como una de las más deseadas entre las españolas que disfrutan del esquí. La influencer Marta Lozano (27), por ejemplo, llevó recientemente en Baqueira un espectacular look de la firma que llamaba la atención por su estampado de estrellas.

