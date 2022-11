Máximo Huerta, muy preocupado por su madre tras haber sido operada del tumor que padece

Máximo Huerta (51 años) ha compartido a través de sus redes sociales el complicado momento en el que se encuentra su madre, Clara Hernández. Según ha desvelado, la mañana de este lunes 31 de octubre su progenitora ha sido intervenida en el hospital La Fe de Valencia del tumor que le fue diagnosticado en el año 2020.

"Le han extirpado buena parte de un tumor que ha vuelto a crecer", ha añadido el exministro. Sin querer entrar en muchos detalles, el que fuera colaborador televisivo sí que ha contado que "precisa ha sido también la reconstrucción de los párpados y precisos serán los cuidados de ahora".

"Ahí estaré, a su lado, como siempre", ha sentenciado, mostrando su gran preocupación y siguiendo la estela que comenzó hace casi dos años, cuando su progenitora fue diagnosticada y él comenzó a vivir pendiente de su salud.

Para acompañar al texto, Máximo ha tirado del álbum familiar y ha rescatado una instantánea antigua, en blanco y negro, en la que su madre es la gran protagonista. "La fotografía no sé de qué año es, me parece preciosa. Y mi madre está bellísima, elegante y con un gesto de actriz clásica".

Fue en plena Navidad del año 2020 cuando el presentador confesó que su madre estaba enfrentándose a un revés vital muy importante: "Es un año complicado, no me quiero quejar porque tengo esa luz. Mi madre ha estado en una burbuja en la que he estado cuidándola", explicó al hacer balance sobre los pasados meses y pidió un deseo expreso para el 2021: "Que el tumor vaya bien, que no sea nada malo... No le pido nada más, me da igual todo".

Desde entonces, Máximo Huerta ha estado junto a ella en todo momento, convirtiéndose en su mejor apoyo. De hecho, cuando la situación lo ha requerido, no ha dudado en cancelar toda su agenda para estar junto a ella. Así sucedió el pasado mes de febrero, cuando Clara Hernández sufrió una caída y se rompió la cadera. "Gracias a todos los compañeros que se están poniendo en contacto conmigo para cerrar entrevistas. Lamento comunicar que no podré atenderles, estoy con mi madre en el hospital", comentaba en aquel momento, que coincidía con la promoción de su última novela, Adiós, pequeño.

Los problemas de Máximo

Máximo Huerta en la Feria del Libro del año 2021. Gtres

Clara Hernández no ha sido la única que ha sufrido problemas de salud en los últimos tiempos. El propio Máximo Huerta también ha tenido que lidiar con varios achaques. El más grave de ellos, un problema respiratorio por el que tenía que ser ingresado a comienzos de octubre.

"He pasado unos días duros, muy duros. Tengo problemas respiratorios desde niño, la edad lo agrava, y desde el día 23 de septiembre ando mal. Realmente mal. La tos fue convirtiéndose en una bronquitis, un ingreso, mucho broncoespasmo y, lo peor, falta de oxígeno en sangre", confesaba en aquel momento, tras estar unos días de baja médica que le obligaban a posponer varias firmas de libros.

