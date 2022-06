5 de 10

La cantante está arrasando con su nueva canción Te Felicito -que muchos vinculan su letra a su situación con Gerard Piqué-, pero su éxito actual no termina ahí. Cada semana se emite en Estados Unidos el concurso Dancing with myself del que forma parte del jurado, y el programa está triunfando en la televisión. Esta imagen que ha compartido es de uno de los días de emisión, y la publicación de esta foto en Instagram ha recibido miles de mensajes de apoyo de sus fans.