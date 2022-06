Jorge Pérez, destrozado, anuncia por redes sociales la muerte de su padre

Jorge Pérez (38 años) ha compartido en sus redes sociales la noticia del fallecimiento de su padre. Lo ha desvelado a través de una storie en la que se puede ver una fotografía de sus manos entrelazadas en lo que aparece ser la cama de un hospital. "Tu cuerpo descansa, pero tu alma vuela... Buen viaje papá", le ha deseado.

Un mensaje cargado de dolor al que se ha sumado su mujer, Alicia Peña Humada, quien también le ha dedicado unas palabras en la red social. En su caso, ha reproducido unas frases de la escritora irlandesa Suzanne Powell que dicen: "No mires atrás, mira siempre hacia adelante. Serás guiado en cada instante y sentirás una inmensa felicidad y un amor que te envolverá para llevarte de vuelta a casa, dónde te unirás de nuevo con los tuyos. No tengas miedo y déjate llevar. Has nacido para morir, pero la huella que dejas en el corazón de los que se quedan es la que se imprime en el libro de tu vida eterna. A partir de la llegada a tu destino, empezará un nuevo capítulo. Disfruta del viaje".

Pese a ser un personaje muy conocido, el Guardia Civil siempre ha sido muy discreto en lo que se refiere su vida privada, pero se conoce que es una persona muy cercana y familiar por lo que la muerte de su padre ha sido un duro golpe.

Jorge Pérez y su mujer se han despedido del padre del Guardia Civil en redes. Instagram

Esta pérdida empaña un año que apuntaba a ser muy dulce para Jorge, que el pasado mes de enero anunciaba que su mujer y él están esperando a su cuarto hijo. "Esta familia crece. Muy felices y afortunados por poder compartir con vosotros que somos uno más. Pasaremos a ser siete (seis, más Laika -su mascota-) y la alegría y la emoción no podrían ser más grandes en nosotros", escribía en su cuenta personal.

"Muchas gracias de corazón por todas las muestras de cariño. Estamos muy felices y nos hace mucha ilusión compartir con vosotros que nuestro bebé está de camino. Pido que sea tan feliz como sus hermanos y que baile la vida como ellos saben hacerlo", decía Jorge Pérez.

Accidente de tráfico

Si bien este es el golpe más duro que ha sufrido en los últimos años, a principios de esta semana Jorge relataba que había sufrido un accidente de tráfico: "Es la primera vez que me pasa. Conduciendo por la autovía, ha habido un camión que literalmente me ha sacado de la carretera", comentaba el guardia civil. "Me he tenido que meter en la mediana, que por suerte era de grava y he conseguido que no fuese a más", desvelaba.

Según explicaba, todo sucedió cuando se encontraba circulando a 125 kilómetros por hora y, por suerte, todo quedó en un susto gracias a su formación: "Gracias a la Guardia Civil y al grupo de acción rápida por sus cursos de conducción evasiva. Me han resultado realmente útiles".

[Más información: Jorge Pérez sufre un accidente y su formación en la Guardia Civil le libra de graves consecuencias]

Sigue los temas que te interesan