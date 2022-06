Las exigencias de Ivonne Reyes y las pruebas que aportará en su esperado juicio contra Pepe Navarro

Este jueves 2 de junio de 2022, a las 9:30 horas, en el juzgado de Violencia sobre la Mujer -ubicado en la calle de Albarracín número 31-, se volverán a ver las caras Ivonne Reyes (54 años) y Pepe Navarro (70). Un día, qué duda cabe, importante y decisivo para ambos protagonistas, quienes llevan años en guerra judicial y no coinciden en persona desde 2016.

Seis años han transcurrido desde entonces, y el motivo de esta obligada cita ante el juez tiene que ver con la denuncia que interpuso la venezolana en la Policía hace unas semanas por "insultos y miedo". La última de muchas acciones judiciales durante 23 años, como matiza Reyes en conversación con EL ESPAÑOL.

Según su testimonio reciente, se ha sentido perseguida y controlada de un tiempo a esta parte. "Vi un coche sospechoso y no es la primera vez", aseguró en un programa de televisión.

La venezolana Ivonne Reyes en un acto público en Madrid, el pasado mes de marzo. Gtres

Sostuvo la venezolana que siente miedo, una situación límite que, en su opinión, se vio agravada cuando Pepe Navarro intervino en directo en el espacio Viva la vida y la "insultó". Después de varias denuncias en la Policía, esta última, por fin, fue admitida a trámite. Este jueves, Pepe e Ivonne se verán las caras ante el juez, si nada ni nadie lo impide.

Explica la madre de Alejandro Reyes (22) a este periódico, horas antes del reencuentro, que Pepe Navarro ya aplazó este juicio hace unos días, pues estaba fechado inicialmente para el pasado 17 de mayo. De ahí la nueva fecha, este 2 de junio. A falta de un contratiempo de última hora, la expareja compartirán tiempo y espacio en el juzgado.

Según sostiene Ivonne, ha solicitado, a través de su representación legal, no ver a Pepe Navarro durante su declaración. Para ello, ha pedido "un biombo". En cuanto a las pruebas que se aportarán, la presentadora y coach desvela que llevará "el vídeo del programa Viva la vida en el que llamó insultándome ante millones de espectadores". Sobre todo, su intención es que el juez perciba "el tono" de los insultos.

En esa línea, hace unos días Pepe Navarro fue preguntado por los reporteros gráficos sobre su batalla contra Ivonne y ese "miedo" que ella dice sentir. A colación, el que fuera presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi interpeló: "¿Tú crees que tiene miedo?". Estas palabras serán utilizadas por Ivonne para que, ante el juez, Pepe explique "cuáles son los requisitos de una mujer con miedo".

También presentará Reyes "todas las copias de las denuncias que llevo 23 años interponiendo ante la Policía", y dejará constancia del "tratamiento con psicólogos forenses especialistas" que está llevando a cabo como consecuencia de todo cuanto ha sufrido, según su testimonio, y denunciado.

La denuncia por "miedo"

El presentador Pepe Navarro a la salida de los juzgados tras su separación de Lorena Aznar, en junio de 2018. Gtres

Esta fructífera denuncia fue interpuesta un día después de la intervención de Navarro en el programa conducido por Emma García (48), aprovechando que es una muestra pública de "cómo es él". Reyes explicó en Sálvame con más detalles el asunto del coche sospechoso que vio en los alrededores de su hogar.

En un principio, según su testimonio, pensó que se trataba de un vehículo de prensa, pero al ver que nadie bajaba del mismo cuando llegó a casa comenzaron las sospechas. Por ello, decidió adjuntar esta vivencia a la denuncia.

La actriz, además, relató en el programa vespertino de Telecinco diferentes acontecimientos extraños que ha vivido durante los últimos años. Los cuales también ha denunciado en alguna ocasión, pero sin éxito, al no poder señalar directamente a Pepe Navarro, por falta de pruebas.

Pepe Navarro en el festival de Vitoria en septiembre de 2017. Gtres

El hastío y la indignación de Pepe Navarro en relación a las demandas y querellas cruzadas con Ivonne Reyes se nota al otro lado del teléfono cuando este medio lo llamó hace unos días para conocer su versión de esta situación judicial. "Todo esto es un negocio para ella", sostuvo, tajante.

Además, Pepe se atrevió a afirmar que hay tan sólo dos sentimientos que empujan a Ivonne a llevar a cabo este tipo de acciones. "Ivonne Reyes lleva 13 años viviendo de mi desprestigio y vejación. Al no tener escrúpulo alguno, actúa con total impunidad e inconsciencia, solo buscando dos réditos: el económico y el de la venganza personal", sentenció.

Para concluir, EL ESPAÑOL interpeló a Navarro para saber si alguna vez se ha preguntado "¿hasta cuándo?" respecto de toda esta adversa circunstancia que parece nunca acabar: cruce de acusaciones, una paternidad legal que él niega que sea biológica... "Lo peor de todo es que Paolo Vasile y Manolito Villanueva lo permitan y le paguen", afirmó, rotundo.

La marcha de Alejandro

Por su parte, la persona que Ivonne Reyes y Pepe Navarro tienen en común, su hijo Álex Reyes, ha emprendido un camino paralelo más allá de la guerra de su madre y de su padre legal.

Este periódico ha adelantado en exclusiva que el joven actor abandonó España hace unos días y estará fuera de nuestras fronteras durante un tiempo. La última incursión del intérprete fue interpretando a El Macho Cabrío en la exitosa obra de teatro Yerma, dirigida y protagonizada por Rafael Amargo (47).

Álex, como se le conoce en la intimidad, está emprendiendo esta aventura con un "visado de estudiante", tal y como ha podido confirmar este diario. De forma paralela, el joven continúa estudiando Arte Dramático, al tiempo que realiza un curso de marketing de empresas. Y no sólo eso, sino que además, Reyes, que antes de subirse a las tablas con Amargo estaba vareando aceitunas en un pueblo de Extremadura, imparte clases de inglés por Zoom.

Así hablaba Reyes sobre su experiencia en el campo en una entrevista con EL ESPAÑOL: "Te digo la verdad: yo quería ganar mi propio dinero. Un colega me animó a hacerlo, a ir con él. Y yo ya quería ir el año pasado, pero me habían quitado el puesto. Mira, una experiencia más. Es un trabajo duro, pero se lo recomiendo a los jóvenes: artistas y no artistas, a todos aquellos que quieran lidiar con un nuevo desafío. Para mí fue un desafío mental y físico".

