Boris Izaguirre, sobre su salud: "Tengo que cuidarme mucho más e intentar bajar mi propio ritmo"

El pasado mes de abril, Boris Izaguirre (56 años) pasó por quirófano para hacer frente a un problema cardiovascular grave. El escritor, según explicó entonces en sus redes sociales, se sometió a una endarterectomia caroridea, un procedimiento utilizado para tratar la enfermedad de las arterias carótidas. Desde la operación ha pasado casi un mes y medio y el venezolano, recuperado, ya ha podido retomar sus compromisos.

Visiblemente más delgado pero con buen ánimo, el pasado jueves 26 de mayo, Boris Izaguirre asistió a la inauguración de Red Project, el nuevo restaurante de comida japonesa de Álvaro Castillejo Preysler (35), primo de Tamara Falcó (40), situado en una selecta zona de la capital. El escritor, uno de los grandes invitados del empresario, acudió al local junto a su marido, Rubén Nogueira, quien se ha convertido en su principal apoyo desde que ingresó en el hospital.

Fue breve el tiempo que Boris Izaguirre permaneció en el local. Sin embargo, el suficiente para probar algún plato de la carta y pasar un rato agradable entre amigos. Minutos después de degustar una de las propuestas del restaurante, el venezolano, amable y cercano, conversó con EL ESPAÑOL. Una breve charla en la que desveló detalles de su 'nueva vida' tras la operación, de su regreso a la rutina y de los proyectos en los que ha trabajado recientemente.

¡Qué bueno verle en este tipo de encuentros! ¿Cómo está de salud?

Estoy muy bien, gracias.

¿Tiene otro tipo de cuidados que antes no tenía?

Tengo que cuidarme mucho más e intentar bajar un poco mi propio ritmo. Pero soy bastante incapaz de hacerlo. Así que ahora, lo que tengo que hacer es mucho deporte y dormir a mis horas. Así yo creo que voy a tener toda la fuerza necesaria para no tener que cambiar tan drásticamente mi forma de vida.

¿Ha podido retomar la rutina?

He retomado todos mis compromisos y los estoy haciendo con muchísimo agrado.

Entre esos compromisos está Trato a favor, la pieza que formar parte de la nueva programación del Teatro de la Zarzuela.

La semana pasada se anunció la programación del Teatro de la Zarzuela para la temporada 2022-2023. Yo he escrito el libreto de un estreno absoluto para la Zarzuela, el 29 de abril del año que viene. Estoy nerviosísimo porque es un proyecto en el que llevamos trabajando desde 2017. Me lo propuso Daniel Bianco, junto con Lucas Vidal, quien hace la música. Yo hago el libreto y también las letras de las canciones, que era lo que no sabía que tenía que hacer.

¿Se ha sentido cómodo escribiendo canciones?

Es una experiencia muy diferente y muy nueva para mí, pero me llena de mucha ilusión porque desde niño siempre quise escribir teatro. ¡Por fin! Ahora, a través de la Zarzuela no puede ser algo más increíble. La Zarzuela es teatro, música y mucho humor. Mucho de lo que yo he aprendido en mi vida, lo aplico en esta nueva forma de escribir. Estoy encantado.

Boris Izaguirre en una imagen compartida desde el hospital. Instagram

También ha trabajado en el guion de la serie de Miguel Bosé. ¿Con qué personaje se va a encontrar la audiencia?

Sobre todo, vais a encontrar un Miguel muy honesto, porque ha sido muy honesto con nosotros desde el principio, en las primeras entrevistas que se hicieron para armar el argumento de la serie. También vais a descubrir un actor maravilloso, Iván Sánchez (47), que es uno de los que interpreta a Bosé. Lo que hemos visto hasta ahora, porque nos lo van mostrando poco a poco, se ve extraordinario.

¿Ha estado en contacto con Miguel Bosé todo el tiempo?

Sí, siempre. Miguel viene ahora porque va a firmar en la Feria del Libro en Madrid.

No puedo dejar de preguntarle por el rey Juan Carlos. ¿Qué opina de su último viaje a España?

Voy a escribir sobre ello.

